Zo Sloveniek postúpila len Rybáriková. Cibulková získala len štyri gemy

V prvom kole neuspeli ani Viktória Kužmová a Karolína Schmiedlová

15. jan 2018 o 2:50 (aktualizované 15. jan 2018 o 10:14) TASR

MELBOURNE. Slovenská tenistka Dominika Cibulková neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

Australian Open - 1. kolo: Magdaléna Rybáriková (SR-19) - Taylor Townsendová (USA) 6:0, 7:5 Kaia Kanepiová (Est.) - Dominika Cibulková (SR-24) 6:2, 6:2 Elise Mertensová (Belg.) - Viktória Kužmová (SR) 6:2, 6:1 Daria Kasatkinová (Rus.-22) - Karolína Schmiedlová (SR) 6:0, 6:3

Ako nasadená dvadsaťštvorka prehrala s Estónkou Kaiou Kanepiovou hladko 2:6, 2:6.

Zápas prerušili

Finalistka z toku 2014 nenašla recept na disponovanú súperku, ktorá zahrala 28 víťazných úderov vrátane ôsmich es a upravila vzájomnú bilanciu s Cibulkovou na 4:1.

Estónka hneď v úvodnom geme prelomila podanie Slovenky. V ďalšej hre čelila dvom brejkbalom, no oba odvrátila esami, získala štyri fiftíny v rade a ujala sa vedenia 2:0.

Kanepiová hrala rýchlo a agresívne, prezentovala sa viacerými víťaznými returnami i nechytateľnými bekhendovými longlajnmi.

Za stavu 4:2 po dvoch dvojchybách Cibulkovej opäť zobrala Slovenke servis a prvý set sa stal jasne jej korisťou.

Pred začiatkom druhého dejstva zápas na niekoľko minút prerušili pre dažďovú prehánku. Krátka pauza Kanepiovú nevyviedla z miery a po návrate na dvorec rýchlo odskočila Cibulkovej na 2:0.

Slovenka v ďalších minútach zlepšila hru, vyrovnala na 2:2 a tuho bojovala o piaty gem. Po sérii zhôd však napokon stratila podanie a v ďalšom priebehu zápasu už nezískala ani hru.

Kanepiová premenila za stavu 5:2 vďaka esu hneď prvý mečbal.

Dominika Cibulková končí na Australian Open v prvom kole. (zdroj: TASR/AP)

Rybáriková súperke uštedrila kanára

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala do druhého kola dvojhry. V úvodnom kole si ako nasadená devätnástka poradila s Američankou Taylor Townsendovou 6:0, 7:5.

Jej ďalšou súperkou bude v noci na stredu SEČ Belgičanka Kirsten Flipkensová, s ktorou má priaznivú bilanciu 3:2.

Rybáriková v úvodnom sete zápasu s Townsendovou na dvorci číslo 2 dominovala a za 19 minút uštedrila víťazke juniorskej dvojhry na Australian Open z roku 2012 tzv. kanára. Slovenka ťažila z kvalitného podania a vo výmenách mala jasne navrch.

Townsendová mala problémy udržať loptičku dlhšie v hre, chýbala jej úderová istota, robila priveľa nevynútených chýb.

Rybáriková: Nebol to jednoduchý zápas

V druhom dejstve si do stavu 3:3 obe hráčky držali svoje podania. V siedmom geme Rybáriková čistou hrou zobrala Townsendovej servis a hoci Američanka následne otočila na 5:4, koncovka setu patrila vlaňajšej wimbledonskej semifinalistke, ktorá za stavu 6:5 premenila v poradí druhý mečbal.

Rybáriková v Melbourne Parku vyrovnala svoje singlové maximum z rokov 2016, 2015 a 2014. Má už istú prémiu 80-tisíc austrálskych dolárov pred zdanením a 70 bodov do svetového rebríčka WTA.

“ Dnes ma podržal servis, ktorý naozaj zafungoval veľmi dobre. Som rada, že som to zvládla v dvoch setoch. „ Magdaléna Rybáriková, slovenská tenistka

Vlani na Australian Open neštartovala pre zdravotné problémy.Rybáriková bola po úspešnom vstupe do turnaja spokojná.

"Som veľmi rada, že som na Australian Open opäť postúpila do 2. kola, bohužiaľ, zatiaľ je to v Melbourne moje maximum. Nebol to jednoduchý zápas. V prvom sete mi súperka veľmi pomohla, dala mi veľa darčekov.

V druhom sa rozohrala a bola nepríjemná, často mení rytmus. Dnes ma podržal servis, ktorý naozaj zafungoval veľmi dobre. Som rada, že som to zvládla v dvoch setoch.

Pre mňa je veľmi dôležité, že si rozumiem s mojím trénerom Peťom Huberom. Je úžasný, pozná ma dlhšie a vie, čo na mňa platí. Iba málo trénerov je takýchto vnímavých," uviedla v rozhovore pre Rádio Slovensko.