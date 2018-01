Sagan vynechá niektoré klasiky, chce byť s rodinou

Po pretekoch v Austrálii odštartuje Sagan sezónu v Európe až začiatkom marca na klasike v Taliansku.

15. jan 2018 o 11:36 Miloslav Šebela

TOP zájazd na zápas Real Madrid vs PSG >>

BRATISLAVA. V tenise sa to osvedčilo najlepším hráčom. Menej turnajov, môže priniesť veľké víťazstvá. Roger Federer vlani okresal svoj program, predchádzajúcu sezónu predčasne ukončil a na kurtoch bol oveľa silnejší.

Program sezóny P. Sagana Tour Down Under – 16. – 21. januára Strade Bianche – 3. marca Tirreno – Adriatico – 7. – 13. marca Milano – San Remo – 17. marca E3 Harelbeke – 23. marca Gent – Wevelgem – 25. marca Okolo Flámska – 1. apríla Scheldeprijs – 4. apríla Paríž – Roubaix – 8. apríla Okolo Kalifornie – 13. – 19. mája Okolo Švajčiarska – 9. – 17. júna Tour de France – 7. – 29. júla Majstrovstvá sveta v Innsrucku – 30. septembra

Švajčiar sa tak rozhodol predovšetkým s ohľadom na zdravie. Po jeho vzore zvolili podobný scenár aj Novak Djokovič, Stan Wawrinka a ďalší. Menej môže byť viac.

Cyklisti majú tiež veľmi dlhú a náročnú sezónu. Súťažia od januára do októbra. V novembri a decembri už majú tréningové kempy na nadchádzajúci rok. V podstate sú na bicykli každý deň.

Peter Sagan a jeho tím Bora-Hansgrohe v tomto roku zvolili podobnú stratégiu ako Federer, hoci nie preto, že by majstra sveta trápilo zdravie. Sezónu okresali o niektoré súťaže, aby mohol Sagan byť viac s rodinou.

Nebude obhajovať

Z programu, ktorý absolvoval v minulej sezóne, vypadli niektoré jarné klasiky.

Sagan tak napríklad nebude súťažiť pri otvorení sezóny klasík na Omloop Het Nieuwsblad (24. februára). Nebude ani obhajovať víťazstvo na Kuurne - Brussel - Kuurne (25. februára). V posledných dvoch sezónach na nich štartoval.

„Peťovým veľkým cieľom je byť v najlepšej forme na klasiky. Už dnes patrí v cyklistike medzi legendy s tromi titulmi majstra sveta. Teraz však chce vyhrať aj slávne klasiky,“ vraví pre magazín velonews Saganov tréner Patxi Vila.

Tréner uviedol, že tím so Saganom sa dohodli pre zmenu v programe, aby slovenský cyklista mohol stráviť viac času so svojou rodinou.

Koncom februára medzi tréningovým kempom v Španielsku a začiatkom sezóny klasík v Belgicku strávi pár týždňov s manželkou a synom Marlonom v Monaku.

V semptembri možno aj na Slovensku

Následne bude jeho sezóna už takmer identická ako tá vlaňajšia. Zatiaľ nie je isté kde bude súťažiť Sagan po Tour de France. Všetko bude záležať od jeho únavy.

V minulosti štartoval na etapových pretekoch v Holandsku a Belgicku – BinckBank Tour a následne na dvoch kanadských klasikách v Quebecku a v Montreale. Celkovo vlani absolvoval 61 súťažných dní.

Prečítajte si tiež: Vyhrá Sagan šprint v Galante? Organizátori Okolo Slovenska robia pre to všetko

Tento rok to bude len o málo vyššie číslo, ak sa mu budú vyhýbať zranenia a podarí sa mu dôjsť na Tour de France až do Paríža.

Majstra sveta sa však tento rok pokúšajú získať aj organizátori pretekov Okolo Slovenska, ktoré sa presunuli po rokoch nový septembrový termín – 12. – 16. 9. Organizátori sa snažia získať Žilinčana, zatiaľ je isté, že tím Bora bude na Slovensku štartovať.

„Peter ešte nevie, akú podobu bude mať jeho sezóna po skončení Tour de France. Ak by sa našla možnosť, že by mohol štartovať na našich pretekoch, určite ju využije. Momentálne však ešte nič nemôžeme zaručiť. Do začiatku pretekov je stále veľmi ďaleko," reagoval Peter Privara, šéf Slovenského zväzu cyklistiky a riaditeľ pretekov Okolo Slovenska.

Vila: Na MS ho netreba podcenovať

Hoci sa o trati majstrovstiev sveta v Innsbrucku hovorí, že profilom Saganovi nevyhovuje, bude titul obhajovať a Patxi Vila však vraví, že Sagana by nemal nik podceňovať.

„Na majstrovstvách sveta bude veľmi kopcovitá trať, ale to by nebola prekážka, všetko bude záležať od toho, ako sa budú preteky vyvíjať,“ hovorí pre velonews Vila.

„Ešte je priskoro o tom uvažovať. Peter v Innsbrucku bude, ale najskôr ho čakajú klasiky a Tour de France. Až potom začneme stavať plán na majstrovstvá.“