Stromková vynechá olympijskú generálku a príde o ZOH

Rozhodnutie vzdať sa olympiády bolo veľmi náročné. Zdravie mi to však nedovolí, doplnila slovenská reprezentantka.

15. jan 2018 o 11:25 TASR

BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Zuzana Stromková neabsolvuje tohtotýždňovú olympijskú generálku v súťaži Svetového pohára v slopestyle a v dôsledku toho ani ZOH.

Ako informovalo pondelňajšie vydanie denníka Šport, nestihla si dostatočne doliečiť operované ľavé rameno.

Stromková bola jediná slovenská akrobatka so šancou štartovať v Pjongčangu.

Pred zranením figurovala na dvadsiatej pozícii hodnotenia pre ZOH 2018, kde sa predstaví 24 pretekárok v redukovanom poradí.

"Som smutná, že sa mi rameno nepodarilo rozcvičiť, ale jednoducho sa nedá nič robiť. Bol by to priveľký risk. Necítila by som sa vo svojej koži, keďže ruku stále nedám do potrebnej pozície.

Obetovala som tomu všetko, ale rameno stále potrebuje ešte pár týždňov, aby bolo úplne fit. Rozhodnutie vzdať sa olympiády bolo veľmi náročné. Zdravie mi to však nedovolí.

Neteší ma to, ale nechcem, aby sa mi zranenie zhoršilo alebo vrátilo pri jednom nesprávnom pohybe," povedala 27-ročná Slovenka pre Šport.

V piatok a sobotu sa v americkom rezorte Mammoth Mountain uskutoční posledná súťaž slopestyle pred Pjongčangom.

Po ZOH sú na programe ešte podujatia vo švajčiarskej Silvaplane (2. a 3. marca) a talianskom Seiseralme (14. a 16. marca).

"Keď sa budem cítiť stopercentne zdravá, potom začnem plánovať, čo ďalej. Koncom sezóny by som chcela stihnúť ešte niektorý Svetový pohár a nejaké vlastné projekty vo februári," dodala Stromková, ktorá skončila na ZOH 2014 v Soči na dvadsiatom mieste.