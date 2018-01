Cibulková mala hrozný deň. V Austrálii končí, vypúšťa aj Fed Cup

Iba 93 minút trvalo tohtoročné účinkovanie finalistky Australian Open 2014 Dominiky Cibulkovej v Melbourne.

15. jan 2018 o 14:19 Andrej Bučko

Slovenská tenistka vypadla v 1. kole s Estónkou Kaiou Kanepiovou 2:6, 2:6. Prehrala s ňou štvrtý z piatich vzájomných zápasov. "Bol to taký deň na prd. Všetko sa zišlo proti mne. Smola v žrebe, sila súperky, jej nepríjemný štýl a ani ja som nepredviedla, čo je vo mne," reagovala DOMINIKA CIBULKOVÁ.

Štatistika vašich vzájomných zápasov s Kanepiovou naznačuje, že vám táto súperka nesedí. Platí to?

"Presne. Bolo jasné, že to bude hrozne ťažký zápas. Takto to býva na grandslamových turnajoch, treba aj trocha šťastia v žrebe.

Snažila som sa to nevnímať a sústrediť sa na seba, ale len čo udrela prvé lopty a rýchlo som bola dolu 0:2, necítila som sa dobre. Žiadny rytmus, lietalo to tam, tlačila ma, do ničoho som sa nedostala.

Som sklamaná, verila som, že teraz môžem ísť v Melbourne ďalej."

Proti takýmto hráčkam – hromobijkám hráte nerada. Ako zapôsobí na vašu psychiku, keď v pavúku zbadáte, že budete hrať proti niektorej z nich?