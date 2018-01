Dortmund opäť suspendoval Aubameyanga, zabudol na tímovú poradu

Netuším, čo sa odohráva v jeho hlave, povedal športový riaditeľ Dortmundu.

15. jan 2018 o 13:38 TASR

DORTMUND. Gabonský futbalový reprezentant Pierre-Emerick Aubameyang v nedeľu opäť chýbal v zostave Borussie Dortmund z disciplinárnych dôvodov.

Tréner nemeckého klubu Peter Stöger ho pred duelom s VfL Wolfsburg (0:0) suspendoval, pretože strelec 13 bundesligových gólov v tejto sezóne sa nezúčastnil na sobotňajšej tímovej porade.

Tretie absencia z disciplinárnych dôvodov

"Povedal, že na ňu zabudol. Vyvodili sme z toho dôsledky, napriek tomu bol prekvapený," prezradil Stöger.

"Tímový duch je pre nás veľmi dôležitý. Nebudete tomu veriť, ale sme pokojní. 'Auba' je dôležitý hráč, no chalani napriek tomu veria vo víťazstvo," povedal kouč ešte pred stretnutím.

V ňom Dortmundu jeho kanonier citeľne chýbal, domáci tím neprelomil obranné hradby Wolfsburgu a uhral iba bezgólovú remízu.

Už druhýkrát v tomto ročníku a celkovo tretíkrát absentoval Aubameyang v kádri Borussie z disciplinárnych dôvodov.

Vlani v novembri Stögerov predchodca Peter Bosz vynechal 28-ročného útočníka z kádra na zápas po tom, ako meškal 30 minút na tréning.

Kontroverzný rozhovor

Už v minulej sezóne Aubameyanga potrestal vtedajší tréner Dortmundu Thomas Tuchel pred duelom Ligy majstrov za to, že si odskočil na nákupy do Milána.

Športový riaditeľ Dortmundu Michael Zorc očakáva, že sa Aubameyang vráti do tréningového procesu v pondelok ako všetci ostatní hráči.

"Netuším, čo sa odohráva v jeho hlave," povedal Zorc pre Sky a priznal, že v nedeľu mal s hráčom kontroverzný rozhovor.

"Pozerám sa na jeho správanie z dlhodobého hľadiska. Z môjho pohľadu, ak hráčovi chýba disciplína a mešká na stanovené termíny, tak to raz môže prísť do bodu, keď to už klub nebude tolerovať.

To je terajší prípad. Do mužstva to vnáša nepokoj a to nie je dobré," citovala Zorca agentúra DPA.

Podľa nemeckých médií by mohol byť Aubameyangov najnovší prehrešok začiatkom jeho konca v Dortmunde.