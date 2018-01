Čierny deň Sloveniek. Tri hladko vypadli, postúpila len Rybáriková

Magdaléna Rybáriková ešte nikdy nebola na Australian Open v treťom kole. Verí, že teraz doň postúpi.

15. jan 2018 o 15:06 Andrej Bučko, Melbourne

MELBOURNE. Úvodný deň 106. tenisových majstrovstiev Austrálie nežičil Slovenkám. Postúpila iba Magdaléna Rybáriková. Ostatné tri po hladkých prehrách na turnaji končia.

Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Kužmová postúpili do hlavnej súťaže z kvalifikácie a v prvom kole dostali silné súperky. Dominika Cibulková nepotvrdila nasadenie, ale vzhľadom na kvalitu súperky jej koniec nie je až taký nečakaný.

V utorok hrajú zo Slovákov Lukáš Lacko proti Milošovi Raoničovi, Kristína Kučová proti Naomi Osakovej a Jana Čepelová proti Lauren Davisovej.

Schmiedlová: Prehra ma nepoloží

Kužmová, Schmiedlová a Cibulková vyhrali všetky dovedna len desať gemov. Skúsená a robustná Estónka Kaia Kanepiová prestrieľala Cibulkovú na víťazné údery 28:6 (esá 8:1, sety 6:2 a 6:2).

V Trnave trénujúca Daria Kasatkinová zopakovala predvlaňajší úspech nad Schmiedlovou, viedla už 10:0 a až potom Košičanka skorigovala stav (prehrala 0:6, 3:6).

„Kasatkinová zahrala vynikajúco, sústredene. Dostala som sa do hry neskoro. Boli aj dobré výmeny, ale veľmi som jej neublížila. Ešteže som sa nevzdávala, lebo to vyzeralo hrozivo,“ reagovala Schmiedlová.

„Teším sa však z víťazstiev v kvalifikácii, boli to kvalitné súperky. Táto prehra ma až tak nepoloží ako predvlani. Som na dobrej ceste,“ dodala.

Kužmová nemala vo svojej melbournskej premiére šancu proti rozbehnutej Belgičanke Elise Mertensovej (2:6, 1:6).

„Súperka zahrala vynikajúco, nedala mi šancu. Mám ešte na čom pracovať. Odchádzam však spokojná so sériou 3:1 a prvou melbournskou skúsenosťou. Rada by som o rok už hrala priamo v hlavnej súťaži,“ naznačila Kužmová.

Rybáriková verí v postup

Do 2. kola spoľahlivo prešla Rybáriková, ktorá čakala päť rokov na svoje prvé víťazstvo na Australian Open (2009 - 2014), no odvtedy nikdy nevypadla v 1. kole. Nikdy však nebola ani v treťom, druhé je jej doterajším maximom. Američanku Taylor Townsendovú zdolala 6:0, 7:5.

„Zápas nebol jednoduchý, hoci som Townsendovej v prvom sete dala kanárika. Dostala som veľa darčekov. V druhom sete sa to lámalo až na konci. Som napokon rada, že to nešlo do tretieho,“ priznala Rybáriková.

V stredu nastúpi v druhom kole proti Belgičanke Flipkensovej, nad ktorou vedie vo vzájomnej bilancii 3:2. Posledné tri zápasy vyhrala Slovenka, všetky ešte v roku 2013.

,,S Flipkensovou sme mali vždy vyrovnané zápasy, je veľmi nevyspytateľná, ale posledné tri som vyhrala. Ak budem hrať dobre svoju hru a znovu ma podrží podanie, môžem konečne prelomiť melbournskú bilanciu, keďže som tu nikdy nebola v treťom kole,“ vravela Rybáriková.

Verí, že nadviaže na minulú sezónu, ktorú ozdobila postup do semifinále Wimbledonu. „Nemala som v zime ideálu prípravu, narušilo ju zranenie. Aj teraz som si musela obviazať ľavé stehno, ktoré bolí. Nemám však veľa čo obhajovať, stále môžem pridávať body a stúpať. Rada by som sa udržala v dvadsiatke, čo je pre mňa životné postavenie,“ naznačila.

„Ale keď je človek už v dvadsiatke, iba niekoľko krokov chýba do desiatky. Asi teraz je ten vhodný čas splniť si cieľ, o ktorom sníva každý tenista,“ dodala.