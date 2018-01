Funkcionári ho chceli do tímu pretlačiť. Nórska legenda na olympiádu nepôjde

Ole Einar Börndalen nebude súťažiť na siedmej olympiáde.

15. jan 2018 o 15:08 Miloslav Šebela

OSLO, BRATISLAVA. Nikdy sa tak nečakalo, akú nomináciu oznámia na olympijské hry nórski biatlonisti, ako teraz. Už pred pondelkovým termínom bolo jasné, že najlepší biatlonista histórie Ole Einar Björndalen to má nahnuté a ak by ho tréner vybral, bol by to skôr zázrak.

„Bol by som veľmi rád, keby sa do tímu dostal,“ hovoril pre denník Dagbladet Björndalenov bývalý reprezentačný kolega Halvard Hanevold.

Predbehli ho mladí

Lenže v pondelok reprezentačný tréner biatlonistov Per Arne Botnan zverejnil šesť mien a osemnásobný olympijský víťaz medzi nimi nebol.

Čochvíľa 44-ročný Björndalen prežíva najslabšiu sezónu za dlhé roky. Najvyššie bol na 18. mieste. Inak sa mu nedarilo. Bežal pomalšie, robil chyby aj na strelnici, nedostal sa už ani do mužskej štafety. Z posledných štyroch štartov vo Svetovom pohári bodoval len raz.

V celkovom hodnotení Svetového pohára je až na 42. mieste.

„Hodnotili sme ho podľa rovnakých kritérií ako ostatných reprezentantov - podľa výkonov v tejto sezóne. Ole Einar mal niekoľko menších úľav, ale ostatní biatlonisti boli lepší ako on,“ povedal Botnan.

„Ole mal šancu ukázať sa v Ruhpoldingu a Oberhofe. Žiaľ, jeho výkony sa nezlepšovali, takže nemalo zmysel dávať mu ďalšiu šancu,“ dodal.

Nóri do Pjongčangu posielajú bratov Tarjeia a Johannesa Thignesa Böovcov, Emila Svendsena, Henrila L'Abée-Lunda, Erlenda Bjöntegaarda a Larsa Birkelanda.

Mohol byť žolíkom pre štafetu