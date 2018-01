Balíček záchrany pre Svitka: Kúsok žemle, paštéta a klobáska

Keď vládzem jesť, musím vládať aj jazdiť, vraví slovenský motocyklista.

15. jan 2018 o 16:42 Miloslav Šebela

SALTA, BRATISLAVA. "Radšej ani nechcem vidieť predpoveď. Keď sme prešli cez hranicu, hneď lialo," posťažoval sa na počasie v Bolívii Štefan Svitko. Minulý rok sa podľa neho najnáročnejšie etapy odohrali práve tu.

Lejaky neustále komplikovali etapy. Jazdci sa trápili v blate.

Zopakovalo sa to aj v tomto roku. V cieli ôsmej etapy bola po lejaku, ktorý prišiel v noci zo soboty na nedeľu, potopa.

"Okolo deviatej prišla taká búrka, že aj malé stany sme museli dať pod ten veľký. Prosto Bolívia. Do rána bol bivak vyplavený," napísali členovia Svitkovho tímu na facebooku.

V bivaku vtedy vládol chaos. Nik ešte nevedel, čo bude s pondelkovou etapou. Organizátori ju napokon zrušili.

"Až okolo desiatej na tabuľu vyvesili oznam o tom, že deviata etapa sa ruší a my podľa svojho uváženia môžeme zostať nocovať v Tupize, alebo sa dať na 520-kilometrový presun do Salty. So Zlatošom sme v tom mali jasno, lebo sme sa báli, že sa zopakuje situácia z minulého roka. Museli sme ale počkať na Števovo rozhodnutie, kým sa nevráti," napísali členovia Slovnaft Rally Teamu.

VIDEO: Svitko sa chváli svojím "balíčkom na prežitie" (počkajte, kým sa video načíta):

Svitko tak v nedeľu absolvoval najskôr druhú časť maratónskej etapy - 585 kilometrov. Po dojazde do cieľa ho následne čakalo ďalších vyše 500 kilometrov do Argentíny.

"Je desať hodín. Na motorke sedím od štvrtej od rána, tak sme sa zastavili na kávičku," hovorí vo videu Svitko. "Od tímu som dostal balíček na prežitie," pokračuje a ukazuje, čo mu nabalili kolegovia - kúsok žemle, paštétu a klobásku. "Komu je lepšie?" pýtal sa.

Pondelok strávil slovenský jazdec už v Argentíne. V utorok čaká pretekárov 795 kilometrov dlhá etapa do Belénu. Svitko je v celkovom hodnotení na siedmom mieste. Na lídra Francúza van Beverena stráca takmer 32 minút.

VIDEO: Svitko opisuje, čo ho v najbližšom období čaká (počkajte, kým sa video načíta):