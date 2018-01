Za zásluhy sa na olympiádu nechodí. Miklíka s Hudáčkom môžu nahradiť mladíci

Pri výbere podobných typov hráčov s podobnou formou by som uprednostnil hokejistov zo zahraničných súťaží, hovorí Eduard Hartmann.

16. jan 2018 o 8:08 Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME: Koncom týždňa by mal generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan spoločne s trénerom Craigom Ramsaym zverejniť 25-člennú nomináciu na olympiádu do Pjongčangu. Bývalý hokejový brankár EDUARD HARTMANN, ktorý chytal na olympiáde v Lillehammeri 1994 a teraz je spolukomentátorom RTVS, hovorí, ktorí hráči by nemali chýbať v nominácii, kto môže prekvapiť a koľko hráčov môže ísť na olympiádu zo slovenskej ligy.

Aké kritériá by mali rozhodovať pri nominácii slovenských hokejistov na olympijské hry?

„Vždy by mala rozhodovať aktuálna forma. Aj keď do toho zasahujú medzinárodné skúsenosti, ktoré hráči majú, dlhodobejšia forma je pre mňa najpodstatnejšia.“

Na Nemeckom pohári boli mladší hráči, naopak, na turnaji v Nórsku sa tréneri spoliehali na skúsenejších. Ku ktorému výberu by ste sa priklonili na olympiáde?

„Treba to pospájať. Nie je dôležité, či je to mladý, alebo starý hráč. Kľúčové je, ako zapadne do hernej koncepcie. Tréner Craig Ramsay si všímal, ako hráči plnili taktické pokyny a ako sa prispôsobili jeho taktike a nárokom.“

Ako bývalý brankár máte najbližšie k mužom v maskách. Ktorí traja by mali ísť do Pjongčangu?

„Ján Laco je vďačný brankár. Je to príjemný človek, ktorý dokáže reagovať aj v ťažkých situáciách. Miesto na olympiáde si zaslúži, hoci v českej lige prežíva po výmene do Sparty Praha turbulentné obdobie. Nezabudol by som na Patrika Rybára, ktorý je v súčasnosti najlepším brankárom v českej lige. Zobral by som ho ako dvojku či trojku. A tretím do partie môže byť Július Hudáček, Marek Čiliak, Jaroslav Janus či Braňo Konrád, ktorý pod novým vedením reprezentácie odchytal dva perfektné zápasy a ani raz neinkasoval.“

Ešte ani raz na olympiáde nehral Ladislav Nagy. Mal by dostať šancu?

„Je to líder, ale za zásluhy sa na olympiádu nechodí.