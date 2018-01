ONLINE: Tour Down Under - 1. etapa (Peter Sagan)

16. jan 2018 o 0:00 SME.sk

PORT ADELAIDE. Vstup do sezóny 2018 mu vyšiel skvelo. Slovenský cyklista Peter Sagan vyhral kritérium People's Choice Classic v austrálskom Adelaide, ktoré bolo akýmsi predkrmom pred 6-etapovými pretekmi Tour Down Under zaradenými do kalendára WorldTour.

Výsledky People's Choice Classic sa do hodnotenia Tour Down Under nerátajú.

Preteky tak oficiálne odštartujú prvou etapou, ktorá sa začína v Port Adelaide a končí sa v Lyndochu. Cyklisti absolvujú 145 kilometrov.

