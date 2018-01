ONLINE: Tour Down Under 2018 - 1. etapa (Peter Sagan)

Sledujte online s nami.

16. jan 2018 o 1:00 SME.sk

PORT ADELAIDE. Slovenský cyklista Peter Sagan absolvuje svoje prvé etapové preteky v roku 2018. Úradujúci majster sveta je súčasťou pretekov Tour Down Under 2018, ktoré sa idú v Austrálii.

Prvá etapa Tour Down Under vedie z Port Adelaide do Lyndochu a má 145 kilometrov.

