Mal Sagan bojovať o víťazstvo? Dilemu Bory rozhodla smola jeho kolegu

Slovenský jazdec obsadil na úvod Tour Down Under tretie miesto.

16. jan 2018 o 9:39 Igor Dopirák

BRATISLAVA, ADELAIDE. V absolútnom závere si pozíciu hľadal trochu ťažšie. Vyviezol sa za Calebom Ewanom, následne šiel za Andrého Greipela a zrejme ho chcel obísť po jeho ľavej strane. Tam sa však objavil Elia Viviani.

Peter Sagan tak zvolil Greipelovu pravú stranu, no už bolo neskoro. Na cieľovej páske sa ešte musel vyhnúť Ewanovi, do ktorého takmer vrazil. Slovenský jazdec obsadil v prvej etape Tour Down Under tretie miesto.

O stratégii v šprintoch sa porozprávajú

Sagan mal pôvodne v závere etapy pomôcť v šprinte kolegovi Samovi Bennettovi. Ír mal ale veľkú smolu, približne päť kilometrov pred cieľom mu na bicykli spadla reťaz. Bennett prišiel do cieľa na poslednom mieste s takmer štvorminútovou stratou.

To, či by Sagan bojoval o etapový triumf aj v prípade, že by jeho írsky kolega nemal problémy, je otázne.

"Hoci nebolo tak horúco ako vlani, jazdili sme vo veľkom teple. Etapa prebiehala podľa očakávaní so šprintérskou koncovkou a náš tím plnil plán, ktorý určili športoví riaditelia," uviedol Sagan pre web svojho tímu Bora-Hansgrohe.

"Skončil som tretí, čo pravdepodobne nie je výsledok, ktorý by sa nám páčil, ale na začiatok sezóny je to dobré. Cítim sa v dobrej forme a vo zvyšku týždňa zo seba vydám to najlepšie," doplnil.

Úradujúci majster sveta Sagan tak nenadviazal na víťazstvo z nedeľňajšieho kritéria People's Choice Classic, ktoré bolo prológom pred Tour Down Under.

"Petrovo tretie miesto je pre náš tím ďalším dobrým výsledkom. Všetci naši jazdci sú v dobrej forme a pred zvyškom týždňa som pozitívny. O stratégii v záverečnom šprinte sa s chlapcami porozprávame," priznal Steffen Radochla, športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe.

Druhá etapa má klasikársky záver

Saganovi patrí v celkovom poradí po úvodnej etape štvrtá pozícia s mankom šiestich sekúnd na vedúceho Greipela. Nemec je tiež lídrom bodovacej súťaže, Sagan je s dvojbodovou stratou tretí.

"Bol to veľmi rýchly šprint. Chcel som si počkať čo najdlhšie, kým som vyrazil dopredu. Myslím si, že som predviedol peknú koncovku. Vďaka teplu nie sú tieto preteky príliš stresujúce," uviedol Greipel po etape.

Nemecký šprintér dosiahol už svoj rekordný sedemnásty etapový triumf na Tour Down Under.

Príliš spokojný nebol domáci Caleb Ewan. Austrálčan skončil druhý, keď začal šprintovať príliš skoro. "Nechcem rozbiehať svoj šprint až v poslednej chvíli, pretože potom riskujem, že ma ostatní pretekári zavrú," vysvetlil pre web svojho tímu Mitchelton-Scott.

"Chcem aj naďalej trénovať takéto dlhé šprinty. Dnes ma Greipel predstihol v poslednej chvíli, mal lepšie nohy," dodal.

Druhá etapa bude oproti úvodnej náročnejšia. Jazdci absolvujú necelých 149 kilometrov z Unley do Stirlingu, trať bude mať mierne zvlnený charakter s tzv. klasikárskym záverom.

Tour Down Under - 1. etapa:

1. etapa - výsledky (Port Adelaide - Lyndoch):

1. André Greipel Nemecko Lotto Soudal 03:50:21 h 2. Caleb Ewan Austrália Mitchelton-Scott + 0 s 3. Peter Sagan Slovensko Bora-Hansgrohe + 0 s

Celkové priebežné poradie po 1. etape:

1. André Greipel Nemecko Lotto Soudal 3:50:11 h 2. Caleb Ewan Austrália Mitchelton-Scott + 4 s 3. Williams Clarke Austrália Drapac/Cannondale + 4 s 4. Peter Sagan Slovensko Bora-Hansgrohe + 6 s

Priebežné poradie v bodovacej súťaži po 1. etape: