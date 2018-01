Najdrahší hráč v histórii slovenskej ligy: Zapáčila sa mi filozofia Slovana

Prioritou bude vždy kvalita, až potom budeme riešiť národnosť, vraví viceprezident Slovana.

16. jan 2018 o 14:35 Igor Dopirák

Zájazd na Ligu majstrov a Chelsea - FC Barcelona >>

BRATISLAVA. "Bol to určite najnáročnejší prestup, ktorý sme v klube doteraz realizovali. O jeho služby bola veľká bitka, neustále dostával nové ponuky," uviedol pre klubový web Ivan Kmotrík ml., viceprezident bratislavského Slovana, na margo Andraža Šporara.

A prestup slovinského reprezentanta z Bazileja do Slovana nemal byť iba najnáročnejším prestupom Slovana, ale aj najdrahším transferom v histórii slovenskej ligy.

Hoci sa kluby dohodli na nezverejnení sumy, tá by sa mala pohybovať okolo dvoch miliónov eur.

"Tento prestup ukazuje naše smerovanie v prestupovej politike. V podobe Šporara prichádza nadštandardná kvalita na úrovni vyspelých európskych líg. Chceme sa dostať na európsku úroveň a byť súčasťou pohárových súťaži, a na to potrebujeme kvalitných hráčov," dodal Kmotrík ml.

Nerieši, za koľko ho Slovan kúpil

Prečítajte si tiež: Nová posila futbalového Slovana: Túžim po zisku titulu aj úspechu v Európe

O Šporara mali okrem Slovana záujem aj kluby v Belgicku, Holandsku či Srbsku. "Zapáčila sa mi filozofia Slovana, ktorú mi predostreli prezident klubu Ivan Kmotrík a športový riaditeľ Richard Trutz," vysvetľoval svoje rozhodnutie Slovinec pre denník Šport.

"Rozhodne by som nehovoril o kroku späť, ale predovšetkým o novej príležitosti dosiahnuť niečo veľké a pekné," doplnil.

Šporar prišiel do Slovana aj so skúsenosťami v Lige majstrov. V prestížnej súťaži si zahral proti veľkoklubom akými sú Paríž Saint-Germain či londýnsky Arsenal. To, že je najdrahším hráčom v dejinách slovenskej súťaže, však preňho nič neznamená.

"Médiá a fanúšikovia budú odo mňa veľa očakávať, ale tým sa nezaoberám. Neriešim, koľko za mňa klub zaplatil. Či to bolo euro, milión alebo dva, podstatné je, ako sa budem v Slovane cítiť. Aké vzťahy si vytvorím a ako sa mi bude dariť na ihrisku. Verím, že ma čaká pekná etapa kariéry," dodal 23-ročný útočník.

video //www.youtube.com/embed/dghhMTZhpMk

Prioritou je kvalita, až potom národnosť

Slovan počas zimného obdobia nekúpil iba Šporara. Bratislavský klub posilnil aj ukrajinský obranca Arťom Suchockij, holandský stredopoliar Ricky van Haaren či brankár Michal Šulla.

"Snažili sme sa už teraz urobiť čo najviac transferov, aby sa tréner i mužstvo adekvátne pripravili na prechod na nový štadión a budúcu éru Slovana. Náš cieľ je jasný - úspešný Slovan, ktorý bude dôstojne reprezentovať krajinu v Európe," uviedol Kmotrík ml.

Prečítajte si tiež: Hamšík či Mak? V blízkom čase môžu byť v Slovane, tvrdí Kmotrík

Viceprezident klubu sa na príchod zahraničných hráčov nepozerá negatívne.

"Musíme si uvedomiť, že už nežijeme v čase, keď najvyššia dosiahnuteľná méta slovenských futbalistov bolo hrať za Slovan. Vieme, že hráči vtedy nemohli vycestovať do zahraničia a že dnes je to úplne inak," priznal.

"Bol by som rád, ak by sme mali v kádri hráčov ako Mak, Rusnák, Stoch či Weiss, momentálne to však nie je možné. Verím, že ak sa nám spoločne podarí vytvoriť silný Slovan, ktorý bude dôstojne reprezentovať Slovensko na európskej úrovni a bude mať silnú fanúšikovskú základňu, tak hráči s potenciálom ako spomínaní Mak či Rusnák uprednostnia Slovan pred zahraničím," pokračoval.

"Ak nebude Slovan silný a nebude hrať pravidelne európske poháre, tak tu takíto hráči nebudú ostávať. Preto ak chceme byť úspešní, tak nemôžeme prihliadať na to, či je hráč zo Slovenska alebo zo zahraničia. Prioritou bude vždy kvalita, až potom budeme riešiť národnosť. Taký je aktuálny stav a verím, že verejnosť sa s našou cestou postupne stotožní, lebo je to v súčasnosti jediná možná cesta ako vytvoriť silný Slovan," obhajuje Kmotrík ml. klubové prestupy.