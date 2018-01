Sagan mal v druhej etape uspieť, v závere prepustil miesto kolegovi

Slovenský jazdec obsadil v druhej etape Tour Down Under štvrté miesto.

17. jan 2018 o 9:42 Martina Janíková

BRATISLAVA, STIRLING. Dramatický záver a hromadný šprint. Druhá etapa Tour Down Under 2018 mala divácky zaujímavé vyvrcholenie.

Slovenský cyklista Peter Sagan sa v klasikárskom závere snažil vyhrať. Na čelo pelotónu sa však dostal príliš skoro. Trojnásobný majster sveta rozbiehal šprint a z víťazstva sa tešil jeho tradičný rival z úvodných pretekov sezóny, domáci Caleb Ewan z tímu Mitchelton-Scott.

V závere etapy sa pred slovenského cyklistu dostali aj Juhoafričan Daryl Impey a Saganov tímový kolega Austrálčan Jay McCarthy.

Jazdci Bory mali dva ciele

Druhá etapa úvodného podujatia WorldTour v sezóne 2018 mala zvlnený profil. Na cyklistov čakalo 148,6 kilometra z Unley do Stirlingu. Jazdci v horúcom počasí zaostávali za pôvodným rozpisom a do cieľa prišli s takmer polhodinovou stratou.

V úniku dňa sa ocitli traja jazdci. Hoci sa ich náskok pohyboval aj na úrovni siedmych minút, etapa vyvrcholila hromadným šprintom.

“ Urobili sme maximum, ale v závere bol Caleb Ewan silnejší. „ Peter Sagan, slovenský cyklista

"Dnes sme mali dva ciele - postarať sa o Petra Sagana a získať pre mňa sekundy do celkového hodnotenia. Plán bol taký, že sa budem snažiť Petrovi otvoriť cestu k víťazstvu. Avšak, asi 300 metrov pred cieľom sa predo mňa dostal jeden z jazdcov FDJ a zatvoril ma," povedal Jay McCarthy pre web svojho tímu Bora-Hansgrohe.

"Snažil som sa pre Petra, ale keď som videl, že nemá šancu zvíťaziť, získal som aspoň bonusové sekundy. Tie budú počas týždňa dôležité," dodal.

Sagan urobil maximum

V etape napokon triumfoval domáci pretekár Caleb Ewan, ktorý sa najskôr v nedeľňajšom prológu People's Choice Classic (výsledky sa nerátali do hodnotenia Tour Down Under - pozn. red.) musel pozerať na chrbát práve Petrovi Saganovi.

V utorňajšej prvej etape potom prišiel do cieľa až za víťazom Andrém Greipelom. Kým v 1. etape Ewan doplatil na to, že začal šprintovať príliš skoro, v stredajšej 2. etape sa to isté stalo Saganovi. A Austrálčan to využil.

"Dnes bolo veľmi horúco a etapa prebiehala podľa očakávaní. Urobili sme maximum, ale v závere bol Caleb Ewan silnejší. Som rád, že Jay (McCarthy) získal nejaké bonusové sekundy. Máme ďalšie štyri etapy na to, aby sme ukázali to najlepšie," uzavrel Sagan.

Domáci pretekár Ewan, ktorý sa v roku 2017 tešil z troch etapových triumfov a celkovo v Austrálii zvíťazil sedemkrát, neskrýval radosť.

"Som nadšený. Je to pravdepodobne ešte potešujúcejší výsledok, pretože to bol veľmi neistý záver. Nevedel som, či sa tam dostanem, alebo nie. Len som sedel na bicykli a snažil som sa šetriť čo možno najviac energie," vyjadril sa Ewan na stránke tímu Mitchelton-Scott.

"Hovoril som Darylovi (Impeymu), aby nás tam dostal a potom som sa ocitol v čistom šprinte," pokračoval.

Najcennejšie víťazstvo pre Ewana

Vlani Sagan skončil trikrát za Ewanom, Bora nevyhrala ani jednu etapu.

"Myslím si, že je to moje najlepšie víťazstvo na Tour Down Under. Pretože som ho dosiahol v závere, ktorý mi veľmi nesedel. Pravdepodobne viac vyhovoval Petrovi Saganovi. Takže triumfovať bol príjemný bonus," doplnil Ewan.

Sagan už pre pretekmi hovoril, že do Austrálie prišiel s dvomi cieľmi. Na jednej strane che vyhrať minimálne jednu etapu, na druhej strane pomôže kolegovi McCarthymu, ktorý má byť nádejou Bora-Hansgrohe v celkovej klasifikácii. Austrálčan minulý rok skončil tretí.

"Druhá etapa bola veľmi ťažká, pretože bolo príliš teplo. Tím pracoval dobre, všetko išlo podľa plánu. Až na výsledok. Dúfali sme vo víťazstvo a mohli sme ho aj dosiahnuť, ale v závere to už nebolo možné," zhodnotil etapu športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Patxi Vila.

"Ewan bol silnejší, kým Jay a Peter dosiahli pekné tretie a štvrté miesto," dodal.

Štvrtková tretia zvlnená etapa povedie z Glenelgu do Victor Harbor a jej dĺžka je 146,5 kilometra. Na jazdcov čaká jedna horská a dve šprintérske prémie.