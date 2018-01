Okolo Poľska na Slovensku? Riaditeľ podujatia o tom rokoval s primátorom Popradu

Prestížne preteky patria do kalendára WorldTour.

17. jan 2018 o 15:22 SITA

POPRAD. Poprad ako etapové centrum cyklistických pretekov Okolo Poľska? V budúcnosti to zrejme nie je nemožné. Aktuálne sa v tomto podtatranskom meste uskutočnilo pracovné stretnutie medzi riaditeľom podujatia Czeslawom Langom a primátorom Popradu Jozefom Švagerkom.

"Tour de Pologne nie je len o súťažnej rivalite, ale tiež o skvelej propagácii miest, v ktorých sa koná. Sme blízki susedia, sú tu Tatry. Hovorili sme aj o spoločnej pamiatke na pápeža Jána Pavla II. To všetko sú veci, ktoré nás spájajú, a preto by to bola určite veľmi pekná etapa, ktorú by sme dokázali spoločne pripraviť,“ uviedol Lang.

"Som veľmi rád, že sme sa mohli s pánom Langom stretnúť osobne a prebrať najdôležitejšie detaily možnej spolupráce. Preteky Okolo Poľska sú obrovský fenomén, ktorý vďaka televíznym prenosom sledujú stovky miliónov divákov na celom svete," uviedol primátor Popradu.

"Tento športový sviatok má obrovský marketingový potenciál, ktorý by sme pri vzájomnej spolupráci radi využili v prospech nášho mesta i celého regiónu,“ dodal Švagerko.

Obe strany sa dohodli na ďalšom vzájomnom postupe a rokovaniach.

Už je isté, že tohtoročné preteky Okolo Poľska sa začnú v Krakove. Už 75. ročník podujatia, ktoré patrí do prestížneho WorldTour, sa uskutoční v termíne 4.- 10. augusta 2018. V Krakove sa začínalo aj vlani.

Vlani bol účastníkom Okolo Poľska aj Peter Sagan, ktorý si okrem víťazstva v bodovacej súťaži pripísal prvé, druhé aj tretie miesto v etapách a v záverečnej náročnej horskej skúške v Tatranskej Bukovine bavil fanúšikov viacerými nástupmi do únikov, až kým sa pred cieľom úplne neunavil.