Ramsay vybral až desať hráčov zo slovenskej ligy. Zaslúžia si to, tvrdí

Kanadský tréner priznal, že hráči z domácej ligy mali väčšiu túžbu dostať sa do tímu.

17. jan 2018 o 14:06 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Na olympijský hokejový turnaj sa dá dostať aj z Liptovského Mikuláša, ktorý v slovenskej lige zúfalo bojuje o to, aby sa vôbec dostal do play off.

Podarilo sa to mladému útočníkovi Liptákov Matúšovi Sukeľovi. Je jedným z najväčších prekvapení v nominácii slovenskej reprezentácie na olympiádu v Pjongčangu, ktorú oznámili generálny manažér tímu Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay.

Nemali problém

Okrem Sukeľa sú v nominácii aj traja hráči Banskej Bystrice (Surový, Bubela a Lamper, ktorý odohral niekoľko zápasov aj za Slovan Bratislava v KHL), dvaja hráči Trenčína (Starosta, Ölvecký), dvaja Nitrania (Krištof, Paulovič) a dvaja Košičania (Nagy, Hovorka).

Spolu je ich desať z celkového počtu 25 hráčov v olympijskej nominácii. Štrnásť hráčov je z českej extraligy a jeden z KHL – obranca Jekaterinburgu Michal Čajkovský. Naopak, vo výbere nie je ani jeden hráč Slovana Bratislava.

„Hráči zo slovenskej ligy ma presvedčili, že si zaslúžia byť v nominácii,“ reagoval tréner Ramsay.

„Nemali problém držať tempo na medzinárodnej úrovni. Páčili sa mi aj zápasy slovenskej ligy, v mnohých prípadoch som videl zámorský štýl hry, o aký sa snažíme aj v reprezentácii,“ vysvetľoval.

Verí, že vybral najlepších

Prečítajte si tiež: Hudáčkovci na olympiádu nepôjdu, Šatan a Ramsay zverejnili záverečnú nomináciu

A je ešte jedna vec, ktorá Ramsayho upútala na hráčoch zo slovenskej ligy. „Príjemne nás prekvapili. Dostala ma ich túžba a úsilie hrať v národnom tíme,“ naznačil kouč.

Na začiatku tvorby olympijskej nominácie bola stovka hokejistov. Ich okruh sa postupne zužoval.

„Bola to jedna z najťažších vecí, ktoré som robil za tie roky, čo sa pohybujem v hokeji,“ priznal Ramsay.

„Myslím, že sme vybrali najlepších. Tých, ktorí robili to, čo sme od nich vyžadovali. Som s týmto výberom spokojný,“ dodal Kanaďan.