Hovorka: Olympiáda? Akože si idem zahrať za bytovku na dve bránky

Po zisku striebornej medaily zo svetového šampionátu v Helsinkách 2012 si Marek Hovorka zahrá premiérovo na olympiáde.

17. jan 2018 o 16:11 Juraj Berzedi

Ako ste sa dozvedeli, že ste medzi nominovanými hráčmi, ktorí pôjdu na olympiádu?

„V Košiciach sme mali práve po tréningu, takže sme to s niektorými spoluhráčmi a masérmi sledovali priamo v televízii. Po nominácii mi všetci ihneď gratulovali.“

Generálny manažér Miroslav Šatan prečítal vaše meno zo zoznamu až ako posledné. Čo ste pocítili, keď ste ho počuli?

„Bolo to veľké napätie. Čím viac sa to blížilo, nervozita sa stupňovala. Stále som čakal a čakal. Napokon povedal moje meno a pocítil som obrovskú radosť. Nedá sa to ani opísať. Je snom každého športovca byť na olympiáde.“

Verili ste, že sa zmestíte do nominácie?