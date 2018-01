Cyklista si napravil vykĺbené rameno a dokončil etapu, stal sa hrdinom

Steve Morabito ukázal nezlomnú vôľu. Etapu dokončil aj s vážnym zranením.

18. jan 2018 o 10:28 Zoran Boškovič

Zájazd na FC Liverpool - FC Porto od 390€ >>

BRATISLAVA. Niektoré momenty sú ťažšie než iné. S týmto komentárom publikoval cyklista tímu FDJ Steve Morabito dve fotografie na sociálnej sieti twitter.

Pravé rameno Steva Morabita: Švajčiarsky cyklista už má históriu v podobných zraneniach. Pravé rameno si vykĺbil i pri zrážke s motorkou na Vuelte v roku 2014, to ľavé na Giro d'Italia v roku 2008. Na Vuelte síce pokračovať nemohol, na Gire odjazdil ďalších päť etáp.

Na jednej drží v náručí svoje dieťa, na druhej stojí s vyrovnanou pravou rukou.

V 2. etape na prvých pretekoch WorldTour v sezóne 2018 Santos Tour Down Under prišiel Morabito do cieľa na 123. pozícii.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sme nezobrali do úvahy aj kontext.

Približne 25 kilometrov pred finišom etapy z Unley do Stirlingu švajčiarsky jazdec tvrdo dopadol na zem, pričom si vykĺbil pravé rameno.

Rameno si napravil a pokračoval

Morabito si však pomerne rýchlo zvládol rameno napraviť. Pelotón pokračoval a Morabito ostal v rukách doktorov, ktorí mu pomohli na nohy. Odporučili mu, aby okamžite odišiel na vyšetrenie do nemocnice.

video //www.youtube.com/embed/1Nx5kNoipCQ

Na ich prekvapenie Morabito však nasadol na bicykel a etapu dokončil. Do cieľa v Stirlingu prišiel pätnásť minút po víťazovi Calebovi Ewanovi.

Viacerí fanúšikovia i jazdci po etape komentovali Morabitovu nezlomnú voľu. Medzi nimi i jeho tímový kolega z FDJ Tobias Ludvigsson.

Hrdinský boj skončil

Napriek tomu, že sa Morabito na sociálnych sieťach i medzi tímovými kolegami stal hrdinom, do 3. etape už nezasiahol.

"Prišli sme do Stevovej izby a bol s ním aj doktor. Videli sme, že má problém vôbec si obliecť si tričko. Mal veľké bolesti, tak sme sa rozhodli, že na pretekoch skončil. Je to škoda," hovorí Jussi Veikkanen z tímu FDJ pre Cyclingnews.

Po 2. etape Morabito skúšal trénovať, no bolesti boli priveľké. Pred 3. etapou vôbec nespal. Teraz ostáva v Austrálii so svojou rodinou, ktorá ho prišla povzbudiť na preteky.