S Hudáčkom sa nerozprávali. V Čerepovci boli z toho v šoku, tvrdí

Na olympiáde sa často stáva, že si zachytá aj tretí brankár.

18. jan 2018 o 10:45 SITA

Zájazd na Hamšíkov Neapol proti Lipsku za 290€ >>

BRATISLAVA. Hokejový brankár Július Hudáček sa tešil na zimné olympijské hry do kórejského Pjongčangu.

Anketa:

Mal byť Július Hudáček súčasťou nominácie na ZOH 2018? Áno 109 Nie 262 Hlasovalo: 371

Hlasovanie otvorené:

od: 18.01.2018 11:50

Zostavovatelia národného tímu Slovenska dali prednosť iným trom gólmanom.

Generálny manažér Miroslav Šatan na tlačovej konferencii k nominácii na ZOH 2018 vysvetlil, že Ján Laco a Branislav Konrád boli jasnou voľbou na pozíciu jednotky a dvojky.

Skúseného Hudáčka z tímu KHL Severstaľ Čerepovec ako tretieho brankára nemalo význam brať. Preto dali prednosť mladšiemu Patrikovi Rybárovi.

V Čerepovci boli z toho v šoku

"Som sklamaný, v Čerepovci boli z toho v šoku. Tréner Ramsay chodil len na zápasy českej a slovenskej extraligy. Mohol sa prísť pozrieť aj do Ruska.

Prečítajte si tiež: Hudáčkovci na olympiádu nepôjdu, Šatan a Ramsay zverejnili záverečnú nomináciu

Mňa videl v klube len v súboji proti Slovanu v Bratislave, čo bol môj najhorší výkon v sezóne. Už od decembra som čosi tušil podľa toho, ako boli so mnou odkomunikované veci," skonštatoval Július Hudáček v rozhovore pre denník Šport.

Dvadsaťdeväťročný harichovský rodák tvrdí, že by vzal aj pozíciu trojky, ale že sa s ním o tom nikto nerozprával.

"Na olympiáde sa často stáva, že si zachytá aj tretí brankár. Stačí sa pozrieť na turnaj spred štyroch rokov v Soči."

Na MS nepôjde

Hudáček tvrdí, že pozvánku na tohtoročné majstrovstvá sveta do Dánska určite neprijme.

Prečítajte si tiež: Šatan a Ramsay spravili to, na čo ich predchodcovia nemali guráž

Dôvodom však nebude hnev z neúčasti na ZOH, ale termín pôrodu manželky.

A čo on a reprezentácia v budúcnosti?

"Všetko je ešte čerstvé, takže neviem odpovedať. Chodil som do reprezentácie osem rokov. Možno je čas na prestávku. S bratom Liborom sme vždy radi reprezentovali, nevyberali sme si, pod akým trénerom chceme hrať. Vždy to bola pre mňa česť. Možno nám uškodili aj minuloročné majstrovstvá sveta v Nemecku, kde bol zlý celý systém našej hry, ale tam by nám nepomohol žiadny iný brankár," doplnil Július Hudáček pre Šport.