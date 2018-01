Zidane si nevie predstaviť odchod Cristiana Ronalda. Spomenul, ako zvykol riešiť problémy on

Nerád živí špekulácie týkajúce sa jeho hráčov.

18. jan 2018 o 11:29 SITA

Zájazd na FC Liverpool - FC Porto od 390€ >>

MADRID. S prehlbujúcou sa krízou futbalistov Realu Madrid a streleckou nemohúcnosťou jeho dlhoročného lídra Cristiana Ronalda sa ozývajú hlasy o možnom odchode portugalského kanoniera zo Štadióna Santiaga Bernabéua.

Prečítajte si tiež: Všetko je hore nohami. Potápame sa na úplné dno, tvrdia esá Realu

Ronaldo strelil v 14 zápasoch La Ligy v tejto sezóne iba 4 góly a kráľovský veľkoklub má po 18 odohraných dueloch v tomto súťažnom ročníku na štvrtom mieste tabuľky 19-bodové manko na najväčšieho rivala FC Barcelona.

"Neviem si predstaviť, že bude hrať niekde inde. V súčasnej situácii Cristiano potrebuje jediné - plne sa sústrediť na dianie na trávniku a všetko ostatné odfiltrovať. Keď to robil, vždy to prinieslo osoh pre neho aj mužstvo," uviedol tréner Realu Madrid Zinedine Zidane, cituje ho športový denník AS.

Zidane pred štvrtkovým súbojom Španielskeho kráľovského pohára proti Leganés pripomenul, že nerád živí špekulácie týkajúce sa jeho hráčov.

4 góly v 14 ligových zápasoch dal v tejto sezóne Cristiano Ronaldo.

"Sme si vedomí toho, že mnoho ľudí diskutuje o tom, čo sa u nás deje a tiež o Cristianovi. Mňa však zaujíma iba jeho počínanie na trávniku a prínos pre mužstvo. Opakujem, neviem si predstaviť, že odíde. Je tam, kde má byť a všetci ho tu majú radi. Riešiť jeho zmluvu nie je moja starosť," skonštatoval Zidane.

Niekdajší najlepší futbalista sveta a strelec dvoch gólov vo finále MS 1998 Zidane pridal aj osobný postreh z čias svojej kariéry, ako riešiť situácie, keď sa mu nedarilo.

"Keď som mal problémy ako hráč, snažil som sa vytrvať v tvrdom tréningu a veriť, že mužstvu sa čoskoro začne dariť. Poctivá práca a viera mi pomáhali," dodal Zidane.