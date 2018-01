Lacko zhorel v páľave a únave. Tak ako Rusi

Slovenský tenista vypadol v druhom kole Australian Open.

18. jan 2018 o 14:27 Andrej Bučko, Melbourne

MELBOURNE. Prečo nezastavili hru a nezavreli strechy dvorcov?

V Melbourne bolo vo štvrtok počas tenisového Australian Open 39 stupňov a na piatok hlásia 42.

Podľa pravidla o horúčave, ak teplote presiahne 35 a dosiahne v kombinácii vlhkosti s ortuťou istý stupeň neúnosnosti, hlavný rozhodca turnaja má právo ukončiť dianie na vedľajších dvorcoch po skončení setu. To isté platí aj vo veľkých arénach, kde potom zatiahnu strechy.

Obete únavy

V minulosti uplatnili toto pravidlo viackrát, ale vo štvrtok sa rozhodli pre pokračovanie v programe turnaja.

Nie všetci páľavu zvládli a najmä ruskí hráči by ju vymenili za Sibír. Okrem Šarapovovej, ktorá nastúpila ešte hneď zrána, všetci ostatní včera pohoreli – Chačanov, Donskij, Medvedev, Alexandrovová i nasadená Vesninová.

Medzi obeťami únavy a tepla bol aj Slovák Lukáš Lacko, ktorý nepotiahol tradíciu a prvý raz za osem rokov nevypadol s hráčom najlepšej svetovej desiatky. Vyradil ho až 93. hráč rebríčka Argentínčan Nicolas Kicker po setoch 2:6, 5:7, 6:1, 5:7.

Vo štvrtom sete Lacko získal brejk na 5:4, ale za stavu 40:30 nepremenil setbal, ktorým by si vynútil piaty set.

Bojoval sám so sebou

Je to preňho škoda, lebo aj v treťom kole by mal hrateľného súpera - Maďara Mártona Fucsovicsa.

"Bojoval som sám so sebou,” vravel Lacko.

"Podľahol som únave, lebo som stále cítil triapolhodinový súboj s Raoničom v prvom kole a nastúpili sme do extrémnych podmienok. Necítil som sa dobre, v prvom sete som tam akoby ani nebol. Iba som zisťoval, čo sa deje. Od druhého setu to bolo vyrovnané a dokonca v treťom jednoznačne pre mňa, no nezvládol som závery druhého a štvrtého setu," hodnotil slovenský tenista.

Informačné stretnutie

Lacko hovoril aj o zmene v daviscupovom tíme, v ktorom je po novom kapitánom Dominik Hrbatý. V minulosti boli v tíme problémy, Slováci neraz nehrali v plnej sile. Hrbatý zvolal stretnutie tesne pred Vianocami.

"Bolo to zatiaľ skôr také zoznamovacie, informačné. Viac sa ukáže týždeň pred stretnutím, keď sa zídeme. Jedna vec sú reči a druhá to, ako to bude vyzerať. Nie na papieri ani slovne, ale v skutočnosti,” poznamenal Lacko.

Z favoritov vo štvrtok na turnaji skončil bývalý víťaz Wawrinka i nádejný Goffin, zo žien okrem Vesninovej aj Muguruzová, Kontová a lanská semifinalistka Lučičová-Baroniová.