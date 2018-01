Hamšík skončil pred Dubovským, stal sa najlepším slovenským futbalistom štvrťstoročia

Najlepšiu trojku skompletizoval Ľubomír Moravčík.

18. jan 2018 o 17:21 SITA

BRATISLAVA. Marek Hamšík sa stal najlepším slovenským futbalistom štvrťstoročia (1993 - 2017) v modernej ére samostatnosti.

V hlasovaní vyše 15 000 fanúšikov v ankete denníka Pravda nazbieral špílmacher slovenskej reprezentácie a kapitán SSC Neapol 42 421 bodov.

Najlepší futbalista štvrťstoročia na Slovensku podľa fanúšikov: /zdroj: denník Pravda/ 1. Marek Hamšík - 42 421 bodov 2. Peter Dubovský - 34 620 3. Ľubomír Moravčík - 29 711 4. Martin Škrtel - 16 950 5. Miroslav Karhan - 14 375 6. Marek Mintál - 10 456 7. Dušan Tittel - 9360 8. Peter Pekarík - 6036 9. Ján Ďurica - 6022 10. Szilárd Németh - 5979

S odstupom takmer 8000 bodov skončil druhý tragicky zosnulý Peter Dubovský a na tretie miesto fanúšikovia zaradili Ľubomíra Moravčíka.

Na priečkach od štvrtej po šiestu sa umiestnili Martin Škrtel, Miroslav Karhan a Marek Mintál.

V najlepšej desiatke figurujú aj Dušan Tittel, Peter Pekarík, Ján Ďurica a Szilárd Németh.

"Je to obrovská pocta. Viem, že si fanúšikovia mohli vyberať zo zoznamu naozaj skvelých hráčov, bývalých i súčasných, bola to veľmi silná zostava a konkurencia. Futbal hrám pre divákov a ak ma práve oni takýmto spôsobom ocenia, je to asi najviac, čo si môžem priať," uviedol Hamšík pre Pravdu.

V ankete o najlepšieho futbalistu štvrťstoročia sa mohli vyjadriť odborníci aj futbalisti. Pre koho sa rozhodol Hamšík?

"Nebolo to ľahké rozhodovanie. Vážim si viacerých futbalistov, ale uprednostnil som napokon Maťa Škrtela, ktorého najlepšie poznám. Stretávame sa už dlho v reprezentácii," dodal Hamšík.