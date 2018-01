Žlté a červené tričko mi neprospeli, priznáva Kuzminová po 18. mieste

Streľba mi nevyšla. Stále však verím, že moja strelecká forma sa zlepší, vraví slovenská biatlonistka.

18. jan 2018 o 16:11 Miloslav Šebela, Anterselva

Slovenská biatlonistka ANASTASIA KUZMINOVÁ skončila v šprinte v talianskej Anterselve na osemnástej pozícii. Nedávna líderka Svetového pohára spravila na strelnici až tri chyby, predstihla ju aj krajanka Paulína Fialková, ktorá skončila trinásta.

Ako ste spokojná s výkonom a osemnástym miestom v šprinte?

„Cítim únavu a aj mierne sklamanie. V rýchlostných pretekoch musíte k rýchlemu behu pridať aj streľbu. A s tou dnes nie som vôbec spokojná.“

Prečo vám nevyšla?

„Strelnica bola skoro bez vetra, ale nie každý sa cíti dobre v nadmorskej výške. Pri behu cítite, že je tu menej kyslíka a svaly na to predsa len inak reagujú. V predchádzajúci deň som to počas tréningu necítila, ale dnes sa to prejavilo. Ležka bola ešte celkom dobrá, až na jednu ranu, ktorú som vystrelila nahor. Bol to zahodený výstrel, nebol dobre kontrolovaný, mierne mi vystrelila ruka.

Ale stojku som nezvládla. Snažila som sa na ňu prísť tak, aby som pri streľbe nebola taká zadýchaná. Ale nevyšlo mi to. Aj pri streľbe som mala vysoký pulz a nedokázala som spomaliť dych.“

Streleckú formu ste mali v predchádzajúcich pretekoch Svetového pohára v Oberfhofe či Hochfilzene výbornú. Dúfali ste, že sa vám môže vrátiť práve v Anterselve?

„Aj strelecká forma býva hore a dole a teraz asi šla nadol. Počkáme, kým sa vráti. Ja stále verím, že to bude lepšie.“

S akým cieľom nastúpite do sobotňajších stíhacích pretekov?

„Najskôr sa musím upokojiť. Som citlivejší a emotívnejší človek. Záujem zo všetkých strán neznášam dobre, skôr ťažšie. Neviem, či sa dá hovoriť priamo o popularite, ale je jasné, že žlté (pre celkovú líderku Svetového pohára) a červené tričko (pre líderku v hodnotení šprintu) za vedúce pozície mi veľmi neprospeli.“