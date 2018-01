Paradox? Sklamaná Kuzminová je bližšie k postu líderky

Napriek zbabraným rýchlostným pretekom môže Anastasia Kuzminová už v sobotu opäť získať dres líderky Svetového pohára.

18. jan 2018 o 17:51 Miloslav Šebela, Anterselva

ANTERSELVA. Ten jeden výstrel nás obe bude ešte dlho mrzieť, hovorili sestry Fialkové. Staršia Paulína bola po prvej streľbe ešte na skvelej druhej pozícii. Po stojke klesla na trináste miesto.

Na jednej z najťažších tratí vo Svetovom pohári mohla útočiť na pódium. Chýbal k tomu len jeden výstrel. Trináste miesto v talianskej Anterselve je však aj tak jej najlepším výsledkom v šprinte v tejto sezóne. Pred olympiádou sa dostáva do lepšej formy.

„Do cieľa som prišla úplne vyčerpaná. Dala som do toho všetko. Trináste miesto je dobrá pozícia do sobotňajšej stíhačky,“ tešila sa 25-ročná Paulína Fialková.

Za víťaznou Nórkou Echoffovou zaostala o niečo vyše minútu.

Bodovala napriek bolestiam

Možno ešte viac škrie streľba jej mladšiu sestru Ivonu. Ležku zvládla bezchybne a rovnako pokračovala aj v stojke. Teda po štvrtý náboj, ktorý sa jej v zbrani zasekol.

„Vyhodilo ma to úplne z koncentrácie, potom prišli dve chyby. Veľmi ma to mrzí, pretože bez nich by to bol veľmi pekný výsledok,“ opisuje 22-ročná biatlonistka.

Aj tak je 37. priečka jej najlepším výsledkom v sezóne. Paradoxne, dosiahla ho napriek tomu, že má nepríjemné bolesti, a aby vôbec súťaž zvládla, bežala na tabletkách.

„Bežecky sa pomaly do toho dostávam. Hoci od sústredenia v Obertilliachu ma trápi chrbát a nevieme s fyzioterapeutom prísť na príčinu alebo na to, ako sa toho zbaviť. No pod vplyvom utlmujúcich práškov a tabletiek sa dajú preteky odbehnúť,“ dodala.

Kuzminová môže byť znovu prvá

Preteky nevyšli Anastasii Kuzminovej. V behu ukázala, ako počas celej doterajšej sezóny, vysoký štandard. „Ale so streľbou vôbec nie som spokojná,“ hovorila 33-ročná Kuzminová. Skončila osemnásta.

A v cieli z nej bolo cítiť frustráciu. O pohodu, ktorú mala v prechádzajúcich kolách, prišla.