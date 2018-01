Ak by bol Hamšík mladší, mohol by stáť aj sto miliónov

Zájazd na zápas Stana Lobotku proti Realu Madrid >>

BRATISLAVA. Koľko stoja Marek Hamšík, Milan Škriniar, Stanislav Lobotka či Vladimír Weiss? Akú cenu majú momentálne na prestupovom trhu?

Redakcia SME s prispením expertov zostavila rebríček najdrahších slovenských futbalistov. Na čele je obranca Škriniar s hodnotou päťdesiat až sedemdesiat miliónov eur.

Škriniar je čoraz drahší

Ako jeden z mála Slovákov hrá v jednej z najlepších líg sveta v top klube, ktorý bojuje o titul.

„Neviem si teraz predstaviť, že by ho Inter predal za päťdesiat miliónov. Podľa mňa by musela byť ponuka vysoko nad touto sumou. Patrí medzi najlepších obrancov sveta, pritom má iba dvadsaťdva,“ vysvetľuje agent mladého obrancu Karol Csontó zo spoločnosti Stars and Friends.

Podľa agenta si Škriniara môže v súčasnosti dovoliť kúpiť iba päť najbohatších klubov sveta. V lete ho Inter získal zo Sampdorie Janov za 25 miliónov eur, čím z neho spravil najdrahšieho slovenského futbalistu v histórii. Kontrakt mu vyprší až v lete 2022.

Škriniar sa po prestupe do Interu ihneď uchytil a v talianskej lige nechýbal ani minútu. Dal už tri góly, čo je na obrancu skvelé číslo. Jeho cenu zvyšuje aj to, že je použiteľný aj na poste stredopoliara.

Jeho výhodou je nízky vek a aj to, že má potenciál stále sa zlepšovať a zvyšovať svoju cenu. Je lídrom reprezentácie a zahral si už aj na európskom šampionáte.

V hodnotení špecializovanej stránky squawka.com, ktorá skúma 28 rôznych futbalových činností u hráčov v rámci piatich najlepších líg sveta, je Škriniar štvrtým najplatnejším obrancom z hľadiska prínosu pre svoj tím.

Je komplexný, rýchly, dobre hlavičkuje. Už v lete bol oňho veľký záujem a nebyť zhody okolností, dnes by v Interi nebol. Prestup do Atlética Madrid stroskotal preto, že španielsky gigant mal do januára 2018 zákaz nakupovať hráčov.

Najdrahším obrancom sveta sa začiatkom januára stal Virgil van Dijk. Liverpool zaplatil za 26-ročného Holanďana 75 miliónov libier. Prekoná ho Škriniar?

Hamšík veľký prestup prepásol

Ak by mal o dva či tri roky menej a formu ako vlani, jeho cena by sa pri súčasnej situácii na trhu blížila k hranici sto miliónov eur.