Rozhodnutie Pro-Hokeja niektoré kluby kritizovali, Kohút ho vetoval

Hráči budú môcť migrovať medzi klubmi až do polnoci 1. marca 2018

19. jan 2018 o 7:30 (aktualizované 19. jan 2018 o 12:41) SITA

BRATISLAVA. Termín uzávierky prestupov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži Tipsport lige napokon je bez zmeny.

Prezident Slovenského hokejového zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút vetoval rozhodnutie výkonného výboru o zmene tohto termínu z 31. januára na 1. marca. Proti novinke sa ohradilo viacero tipsportligových klubov, ktoré ju považovali za neférovú a neregulérnu.

Stanovisko SZĽH sprostredkoval jeho hovorca Peter Jánošík: "Martin Kohút ako prezident SZĽH využil svoje právo vetovať rozhodnutie Výkonného výboru SZĽH o zmene prestupového poriadku, a teda presunutie dátumu ukončenia prestupového termínu pre súťaž Extraliga seniorov v sezóne 2017/2018 na polnoc 1. 3. 2018, nakoľko s týmto rozhodnutím nesúhlasí."

"Rozhodnutia, ktorými sa menia niektoré pravidlá, sa bežne v našej súťaži i iných ligách robia aj počas rozohranej sezóny. Najpodstatnejším dôvodom zmeny je, že vo februári okrem reprezentantov na olympijských hrách odohrá približne 250 hráčov v lige asi 40 zápasov, v ktorých sa môže veľa z nich zraniť.

Martin Kohút s rozhodnutím nesúhlasí. (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

Kluby by tým pádom stratili možnosť reagovať a získať napríklad náhradu do najdôležitejšej časti súťaže. Takéto obmedzenie by mohlo výrazne ovplyvniť úroveň kvality play off. Fanúšikovia od nás očakávajú kvalitu a tú sa snažíme zvyšovať v čo najväčšej miere,“ odôvodňoval rozhodnutie pre Šport šéf Pro-Hokeja Richard Lintner.

"Posunutie termínu pätnásť dní pred jeho oficiálnym vypršaním je neférové. Súťaž sa stala neregulárnou vzhľadom na baráž a prestupové pravidlá pre extraligistov a prvoligistov. Som rozčarovaný a smutný, že niekto nedokáže hrať férovo," cituje Šport riaditeľa HK Nitra Miroslava Kováčika.

Na strane nespokojných klubov sú aj Zvolenčania. "Je to nešportové gesto, predovšetkým voči dvom prvoligistom, ktorí budú hrať play out. Možnosť meniť pravidlá počas rozbehnutej sezóny pokladám za nesprávnu," hovorí predseda predstavenstva HKM Zvolen Dušan Mráz.