Slovan Bratislava priznal dlhy, ale situácia je lepšia ako v minulosti

19. jan 2018 o 10:37 SITA

BRATISLAVA. Hokejistom Slovana Bratislava stále nechodievajú výplaty načas, ale na rozdiel od minulosti manko klubu voči nim nie je až také veľké.

V rozhovore pre denník Šport to priznal generálny manažér jediného slovenského zástupcu v Kontinenálnej hokejovej lige Patrik Ziman.

"Meškáme približne dva mesiace. V najbližšom týždni plánujeme uskutočniť ďalšiu finančnú transakciu. Nie sme v najhoršej situácii a nie sme ani jediné mužstvo, ktoré má problémy. S minulosťou sa to však porovnávať nedá," uviedol Patrik Ziman.

Ziman sa vyjadril aj k aktuálne výrazne rezonujúcej téme, prečo sa v slovenskom výbere na blížiace sa zimné olympijské hry v Pjongčangu (9.- 25.2.) neobjavil ani jeden zástupca hokejového Slovana Bratislava.

Rozpadla sa tak zaužívaná dogma, že Slovan by mal byť základom reprezentácie.

"Vedenie asi vychádzalo zo súčasného stavu - z formy nášho mužstva a odlišného štýlu, ktorým chcú hrať," priznal Ziman a ďalej s nadhľadom pokračoval:

6 zápasov do konca aktuálnej sezóny KHL čaká HC Slovan Bratislava.

"Nevnímam to negatívne. Či to bolo správne rozhodnutie, ukáže budúcnosť. Nikto nie je generál pred vojnou, vybraným chlapcom treba dať šancu. Verím, že ak sa nám podarí klub čiastočne finančne stabilizovať, vyšleme signál na všetky strany. Chceme, aby Slovan reprezentovali lokálni hrdinovia. Slováci by mali tvoriť kostru mužstva," skonštatoval Patrik Ziman pre Šport.

Slovan Bratislava má za sebou jednu z najhorších sezón v KHL. A to organizačne aj herne. Výsledkom je aktuálne predposledná priečka v tabuľke Západnej konferencie bez šance na postup do play off.

Do konca súťažného ročníka 2017/2018 slovanisti odohrajú ešte 6 zápasov, najbližší už v piatok 19. januára na ľade AK Bars Kazaň.