Ladislav Nagy zariadil triumf Košíc, Poprad zdolal Trenčín

Hlasy po zápase:

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Strašne veľa pukov sme spočiatku strácali v obrannom pásme, podržal nás brankár. Zobudili sme sa, strelili sme dva góly a keď sme odskočili na 3:1, už sa nám hralo lepšie. Záver sme si postrážili, sme spokojní, Žilina je vždy nepríjemná. Z nášho klubu sa do nominácie na ZOH dostali traja, je to určitá vizitka klubu, pre Surového to bude asi posledná olympiáda, rád som však za mladých chalanov, Lampera a Bubelu, tí majú všetko pred sebou a budú to pre nich obrovské skusenosti."

Petr Rosol, tréner Žiliny: "Nezačali sme zle, z pološancí sme nedali gól, potom sme strelili aj kontaktný gól, no, žiaľ, po nešťastnom ďalšom inkasovanom sme už ťahali za kratší koniec."

Miloš Bubela, najproduktívnejší hráč zápasu: "Bol tam trochu pomalší začiatok, ale rozbehli sme to. Robili sme to, čo povedal tréner, som so sebou spokojný, možno ma nakopla aj nominácia na ZOH. Je to pre mňa výzva, z Banskej Bystrice budeme traja."

Marcel Holovič, strelec gólu Žiliny: "Neviem, či sme neplnili to, čo nám tréner povedal. Mali sme aj šance, no dostali sme ľahké góly. Naháňame body, no nejak na ultimátum od klubu nemyslíme."