Šatan chce zvolať mimoriadny výbor, Kohút by pre Országha prerušil ligu

Pôjde asistent reprezentačného trénera Vladimír Országh na olympiádu?

20. jan 2018 o 17:46 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Klub HC'05 iClinic Banská Bystrica možno porušil Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) neuvoľnením trénera Vladimíra Országha na zimné olympijské hry v kórejskom Pjongčangu (9.- 25. februára).

Podľa Stanov (bod 4.1.2) totiž musí klub, za ktorý reprezentant nastupuje, uvoľniť hráča v rozsahu potrebnom pre štátnu reprezentáciu a rovnaké povinnosti sa vzťahujú aj na členov realizačného tímu.

Pre sobotňajšie vydanie denníka Šport to povedal hlavný kontrolór SZĽH Jaromír Šmátrala.

Šatan: Országh nie je asistentom len tak

"Tento bod sa viaže k situácii, ak by svojho hráča či člena realizačného tímu neuvoľnil samotný klub. Ak by tak bolo, môže problém riešiť disciplinárna komisia. V prípade, že Vladimír Országh sám odmietol účasť na ZOH, nemôže ho nikto nútiť, aby sa pripojil k reprezentácii," vysvetlil Šmátrala.

Podľa spomenutého denníka dokonca mohlo prísť i k porušeniu ustanovení zákona o verejnom záujme v zákone o športe a Zákonníku práce.

Ak je Országh v pracovnoprávnom stave ako zamestnanec a nemá mandátnu zmluvu, jeho zamestnávateľ, čiže klub, ho musí uvoľniť na akcie vo verejnom záujme, medzi ktoré patria aj olympijské hry.

Generálnemu manažérovi slovenských reprezentácií Miroslavovi Šatanovi sa momentálne dianie vôbec nepáči a rád by ho vyriešil, už má aj konkrétny plán.

"Navrhnem prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi zvolať na budúci týždeň mimoriadny výkonný výbor a pozvať naň aj predstaviteľov Pro-Hokeja, aby sme situáciu vyriešili v prospech slovenského hokeja," povedal 43-ročný niekdajší krídelník Šatan.

"Vlado Országh sa asistentom Craiga Ramsayho nestal len tak. Naším zámerom bolo, aby sa popri skúsenom odborníkovi vzdelával a v trénerskej kariére posúval. Ak by naše rokovania nevyšli, pristúpime k plánu B. Nejaké návrhy máme, ale zatiaľ je skoro o nich hovoriť," dodal Šatan.

Országh nechápe, prečo sa liga nepreruší

Situácia nemilo prekvapila i hlavného kouča slovenského národného tímu Ramsayho. Počas sezóny mu na striedačke pomáhali niekdajší reprezentanti Michal Handzuš či Ľubomír Višňovský, ani jeden z nich však do Pjongčangu nepôjde.

"S nimi počítať nemôžeme. Nezostáva mi nič iné, ako čakať a veriť, že rokovania dopadnú priaznivo pre národný tím," povedal 66-ročný Kanaďan.

“ Trvám na Vladovi Országhovi. Ak pán Koval neustúpi, dám na výkonný výbor návrh na prerušenie najvyššej súťaže. A ten rozhodne. „ Martin Kohút, prezident SZĽH

Samotný Országh rozhodnutie svojho zamestnávateľa rešpektuje. "Som sklamaný, no chápem postoj klubu. V prvom rade som klubový tréner a v Banskej Bystrici mám povinnosti, ktoré si musím plniť," priznal.

"Vedenie sa pre moje zotrvanie rozhodlo isto aj z dôvodu vyrovnanosti extraligy. Do play-off môžeme ísť z prvého, ale i piateho miesta," vyhlásil.

Naopak, nerozumie, prečo sa Tipsport liga bude hrať aj počas ZOH.

"Je pre mňa nepochopiteľné, že krajina, ktorá má zastúpenie na zimných olympijských hrách, nepreruší svoju súťaž a je jedno, či by do Pjongčangu išli z ligy jeden, dvaja piati, či desiati hokejisti. O olympijskej prestávke sa malo hovoriť už dávno a nie až teraz, keď je už neskoro chytať zajaca za chvost," doplnil 40-ročný kouč.

Lintner bol neoblomný, tvrdí šéf Banskej Bystrice

Všetko vidí inak prezident Banskej Bystrice Juraj Koval. "Podmienky, v ktorých odohráme sedem stretnutí v dôležitej fáze sezóny vnímame ako neférové. Musíme sa zaobísť bez troch kľúčových hráčov, navyše aj kustóda. Keby sme mali prísť aj o hlavného trénera, bolo by to neúnosné," povedal banskobystrický funkcionár.

Podľa vlastných slov hľadal nekonfliktné riešenie, no neúspešne.

"Prvou možnosťou bolo už pri plánovaní sezóny vypustiť z herného plánu program počas olympiády. Viackrát sme sa snažili na vedení Pro-Hokeja získať súhlas na predohrávky počas voľných utorkov," pokračoval.

"Mrzí ma, že Pro-Hokej s Richardom Lintnerom zostal neoblomný. Tri či štyri predohraté zápasy by zmiernili našu nevýhodu," uviedol a dodal, že v prípade straty hlavného kouča počas ZOH by ho nemal kto na tomto poste zastúpiť.

"Richard Zedník jasne povedal, že nám vypomáhal iba v limitovanom období, kým neodíde do zámoria za dcérkou. Handzuš zase v čase olympiády absolvuje dlhodobo plánovanú operáciu. Asistent Rastislav Paľov sa na to necítil a bolo by nezodpovedné tlačiť ho do toho nasilu, nemá ešte dosť skúseností. Nemyslím si, že treba vec dramatizovať. Reprezentácia prišla 'iba' o asistenta a tento post sa dá vyriešiť," dodal Koval.

Svoje riešenie už predstavil aj prezident SZĽH Kohút. "Trvám na Vladovi Országhovi. Ak pán Koval neustúpi, dám na výkonný výbor návrh na prerušenie najvyššej súťaže. A ten rozhodne," vyhlásil pre sport24.pluska.sk Kohút.