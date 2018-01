Sagan: Boli to pre mňa vydarené preteky, mám za sebou dobrý štart

Slovenský cyklista vyhral bodovaciu súťaž, jednu z etáp aj neoficiálne kritérium.

21. jan 2018 o 9:31 Igor Dopirák, SITA

Zájazd na zápas Stana Lobotku proti Realu Madrid >>

https://digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_2.html?vimeo_video_id=252018562

BRATISLAVA, ADELAIDE. Má za sebou prvý súťažný týždeň v novej sezóne. A so svojím účinkovaním na pretekoch Tour Down Under môže byť spokojný.

Slovenský cyklista Peter Sagan patril k ústredným postavám podujatia v Južnej Austrálii.

V šiestich etapách sa až päťkrát dostal medzi najlepšiu päťku, čím sa nemôže pochváliť nikto iný. Okrem víťazstva vo štvrtej etape si pripísal dve tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto.

Prečítajte si tiež: Tour Down Under 2018: Výsledky, poradie, dresy

Navyše, stal sa víťazom bodovacej súťaže s náskokom ôsmich bodov pred domácim Calebom Ewanom z tímu Mitchelton-Scott. Ešte pred týmto podujatím vyhral aj kritérium People's Choice Classic, ktoré bolo pre neho vstupom do novej sezóny.

Výsledky kritériá sa však nerátali do klasifikácie Tour Down Under a preteky nemali ani oficiálny charakter.

"Celkovo to pre mňa boli vydarené preteky. Konečne som vyhral na Tour Down Under etapu a prvýkrát získal zelený dres (pre víťaza bodovacej súťaže - pozn.). Chcem vyzdvihnúť aj obetavosť a excelentnú tímovú prácu. Bol to dobrý štart v novom roku," uviedol Sagan pre web svojho tímu Bora-Hansgrohe.

Saganov výkon ocenil aj športový riaditeľ tímu Patxi Vila. "Bol to dobrý týždeň pre Petra aj pre celý tím Bora-Hansgrohe. Po tomto úvode sezóny sa optimisticky dívame do ďalších pretekov," priznal.

Prečítajte si tiež: Sagan skončil v záverečnej etape na Tour Down Under tretí a vyhral bodovaciu súťaž

Celkovým víťazom podujatia sa stal Juhoafričan Daryl Impey (Mitchelton-Scott), ktorý mal rovnaký čas ako druhý Richie Porte z tímu BMC Racing. V neprospech Austrálčana, ktorý bol obhajcom víťazstva, rozhodol horší súčet umiestnení v jednotlivých etapách.

Víťazom záverečnej šiestej etapy sa stal Nemec André Greipel, ktorý zaznamenal svoj rekordný osemnásty etapový triumf na Tour Down Under. V cieli predstihol druhého Ewana a tretieho Sagana.

"Čakal som na ten správny moment. Ewan vyštartoval ako prvý, ale dokázal som ho prekonať. Predviedol som dobré načasovanie," tešil sa Greipel.

So svojím šprintom bol vcelku spokojný aj Sagan. "Počas etapy sa nám darilo napĺňať náš plán, spolujazdci ma chránili a dobre ma pripravili na finále v očakávanom hromadnom šprinte. Bol to dobrý šprint, ale nie natoľko, aby stačil na víťazstvo," dodal Slovák.