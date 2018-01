Mirnij: Najpamätnejší moment? Za prítomnosti štátnej garnitúry sme zdolali Rusov

Rozhovor pre denník SME: Na svoj dvadsiaty druhý a možno posledný tenisový Australian Open priletel bieloruský dlháň Max Mirnyj, ktorý vlani dovŕšil 40 rokov. Nechce sa mu končiť, lebo ešte pred týždňom bol vo finále štvorhry v Aucklande a vlani po oslave jubilea vyhral 50. titul v ATP v Moskve. Stále je v prvej 50-ke sveta.

Ako si udržujete v silnej konkurencii v mužskom tenise dlhovekosť a čo ešte drží otca štyroch detí na okruhu?

"Sám sa čudujem, ale vidíte, ešte zbieram trofeje a finále, baví ma to, tenis je moja vášeň. Hoci už hrám iba štvorhry, milujem tento spôsob života, cesty, priateľov. Je to aj hra, aj zábava, aj zamestnanie so zárobkom. Neviem sa dočkať novej sezóny, hráči, tréneri, rozhodcovia sú súčasťou mojej rodiny.

Bojím sa to stratiť, bojím sa chvíle, že mi za tým bude smutno. Kým vládzem, tak sa prinútim trénovať a skúšam svoje telo, čo vydrží. Tenis zažíva historické chvíle, žiaria Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič, ale aj Andy Murray a mám to šťastie stále byť pri tom. Federera som dokonca zdolal, ale spolu sme vyhrali aj nejaké turnaje vo štvorhre."

Max Mirnij: Má 40 rokov, narodil sa v bieloruskom Minsku. Je bývalou svetovou jednotkou vo štvorhre a bývalým 18. hráčom sveta vo dvojhre. Získal 10 grandslamových titulov vo štvorhre, má na konte zlatú olympijskú medailu v mixe z OH 2012 (spolu s Viktoriou Azarenkovou). Američanku Serenu Williamsovú priviedol k jej prvému titulu vo Wimbledone (v miešanej štvorhre v 1998). Na oficiálnych turnajoch ATP hral so 78 rôznymi partnermi, medzi nimi boli Roger Federer, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Patrick Rafter, Jevgenij Kafeľnikov, zo Slovákov hral s Martinom Hromcom. Vo dvojhre dvakrát zdolal Federera, Safina a Hewitta - v ich najlepších rokoch. Priviedol Bielorusko do semifinále Davisovho pohára v roku 2004, keď v Minsku po takmer piatich hodinách zdolal Safina 11:9 v piatom sete. Bol vlajkonosičom Bieloruska na OH 2012 v Londýne.

Ktorý z momentov vo dvojhre považujete za najpamätnejší a za váš vrchol?

"Davisov pohár 2004. Hostili sme v Minsku veľkého rivala a jednoznačného favorita Rusko, a zdolal som Marata Safina, vtedy svetovú dvojku 11:9 v piatom sete. Vyrovnal som na 2:2 a Volčkov pridal rozhodujúci bod. Vyradili sme veľmoc, pod obrovským tlakom a za prítomnosti celej štátnej garnitúry v Minsku.

Moja dvojhra ostala v tieni úspechov vo štvorhre, nikto ju nepripomína, ale hral som na grandslamových turnajoch trinásť sezón, bol som vo svetovej dvadsiatke a zdolal viacerých elitných hráčov. Taká hviezda ako Safin u nás nikdy predtým nehrala a pamätám sa, že som v televízii po súboji vyhlásil, že teraz sa stal po futbale a hokeji aj tenis národným športom."

Hrali ste za tri krajiny - ako junior za ZSSR, krátko potom za SNŠ a napokon za Bielorusko. Mali ste v detstve dobré podmienky na šport?

"Nesťažujem sa. Otec hral volejbal, mama súťažila v plávaní aj za Sovietsky zväz, stali sa trénermi, sme športová rodina. Spať sa u nás chodilo o pol desiatej, nepilo sa, nehrešilo, dostal som slušnú výchovu. Mama chcela zo mňa plavca, ale po pár tréningoch som jej povedal, že stačilo. Vyhral tenis."

Tohto roku budete mať jedno zaujímavé výročie - 20 rokov od chvíle, keď ste priviedli Serenu Williamsovú k prvým grandslamovým titulom. Boli vo štvorhre - vo Wimbledone a na US Open 1998. Ako ste sa k nej dostali?