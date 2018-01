Privara je opäť prezidentom SZC, Dvorščík reagoval odchodom zo slovenskej cyklistiky

Vo funkcii bude ďalších päť rokov.

21. jan 2018 o 17:47 (aktualizované 21. jan 2018 o 21:23) TASR

Navštívte slávny autosalón v Ženeve >>

BANSKÁ BYSTRICA. Delegáti konferencie Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) zvolili v nedeľu v Banskej Bystrici za prezidenta zväzu opäť Petra Privaru. Vo verejnej voľbe získal nadpolovičnú väčšinu hlasov v prvom kole. Z celkového počtu 90 hlasov to bolo 77.

Druhý skončil Rastislav Zoller s jedenástimi hlasmi, tretí Tomáš Legnavský s dvoma hlasmi.

Pôvodne kandidovalo na tento post šesť ľudí, traja sa však počas priebehu konferencie vzdali a podporili jednotlivých protikandidátov.

Privara: Hnutie stúpa nielen vďaka Saganovi

"Chcem poďakovať delegátom za dôveru. Pevne verím, že turbulencie sa vo vnútri nášho zväzu upokoja a budeme pracovať v pozitívnej atmosfére. Problémy chceme riešiť vecne a nie cez médiá a sociálne siete," uviedol Privara po zvolení.

"Verím, že cyklistika na Slovensku bude napredovať. Netvrdím, že som neurobil v poslednom období nejaké chyby, ale kto pracuje, tak ich aj robí. Všetci delegáti a kluby majú ku mne dvere otvorené," doplnil.

Prečítajte si tiež: Prispeje na cyklistický štadión aj štát? Zatiaľ sme ako bezdomovci, vraví Privara

Privara sa stal staronovým prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky na ďalších päť rokov. Svoju prezentáciu neviedol v konfrontačnej rovine, pochválil sa doterajšími výsledkami s dôrazom na finančnú stabilizáciu zväzu.

"Schválili sme najvyšší rozpočet na tento rok. Podarilo sa nám z 300 000 eur prejsť až na 1 800 000 eur. Cyklistika na Slovensku sa finančne stabilizovala. Disponujeme kvalitným materiálom, máme nové reprezentačné oblečenie, vozidlá, atď," uviedol po voľbe.

"Patríme už medzi väčšie športové zväzy. Celé naše hnutie nielen vďaka Petrovi Saganovi stúpa. Sme už najpopulárnejším športom v krajine. Máme pätnásť centier talentovanej mládeže. Cyklistika pritiahla nielen mladých ľudí, ale celú populáciu na Slovensku k bicyklu, čo je úžasné a na tom musíme stavať," doplnil.

Privara pritom netají ambície postaviť Národné cyklistické centrum s cestným, cyklokrosovým a MTB okruhom, profesionálnou BMX dráhou a krytým dreveným oválom.

Novým kontrolórom je Dobrovolný

Ladislav Dobrovolný. (zdroj: SITA)

Delegáti konferencie si zvolili v Banskej Bystrici aj nového kontrolóra SZC. Stal sa ním Ladislav Dobrovolný, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 71 hlasov taktiež už v prvom kole.

"Bol som v kontrolnej funkcii v rámci komisie Slovenského zväzu cyklistiky viac než desať rokov ako člen. Posledný rok bol turbulentný, čo sa týka vzťahov. Tým, že som sa stal novým kontrolórom, mojou prioritou bude tento stav upokojiť," uviedol pre prítomné médiá.

"Chcem splniť všetko, čo si vyžaduje nový zákon o športe. Chcem nastaviť dobrý a kvalitný plán práce, organizačnú štruktúru tak, aby sme mohli čerpať štátne prostriedky bez akýchkoľvek pochybení," doplnil.

Dvorščík si spoluprácu nevie predstaviť

Doterajší kontrolór Milan Dvorščík sa vzdal funkcie koncom roka 2017. Na ďalšie volené pozície na nedeľnej konferencii SZC v Banskej Bystrici nekandidoval. Za prezidenta SZC navrhol Rastislava Zollera, ktorý získal jedenásť hlasov.

Dvorščík sa teda rozhodol, že sa zo slovenskej cyklistiky stiahne.

Prečítajte si tiež: Dvorščík: Bez dostatočných informácií urobia chybné rozhodnutia aj rozhodcovia

"Beriem to ako prehru v mojom živote. V športe to tak chodí. Zo slovenskej cyklistiky odchádzam. Neviem si totiž predstaviť ďalšiu spoluprácu s členmi výkonného výboru a ani s prezidentom SZC. Presvedčil síce väčšinu delegátov, že robil veci správne, ale ja to vidím opačne," uviedol.

"Privara nedokázal nájsť riešenie v sporoch tak, aby boli všetky strany spokojné. Riešil to z pozície moci. Vždy chcel byť iba víťazom, za každú cenu, a nehľadel na ostatných," prezradil.

"Poukázal som na niektoré veci, najmä na to, že kontrolnej komisii nebolo umožnené nahliadnuť do niektorých dokumentov, napríklad Slovenského zväzu cyklistiky s.r.o. To je neospravedlniteľný dôvod. Poberiem sa teda iným smerom," dodal Dvorščík.

Dvorščíkovými podnetmi sa v súčasnosti zaoberá hlavná kontrolórka športu, ministerstvo školstva a Inšpektorát práce.