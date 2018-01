Sanitra: Najlepší krok, ktorý urobila Nasťa, je, že súťaží za Slovensko

Úspešný biatlonový tréner spomína na roky, keď viedol Anastasiu Kuzminovú. Dnes je koučom ukrajinskej reprezentácie.

22. jan 2018 o 18:43 Miloslav Šebela

Roky stál v pozadí najväčších úspechov slovenského biatlonu. Ako tréner bol na piatich olympiádach. Teraz pôjde na šiestu - ale už ako tréner ukrajinskej reprezentácie. "Nároky sú väčšie, ale ja som mal výzvy vždy rád," hovorí JURAJ SANITRA.

Na olympijské hry idete už po šiesty raz. Na ktoré spomínate najradšej?

„Samozrejme, najlepšie spomienky sú na olympiády, kde boli medaily. Ale stále mám veľmi dobré spomienky aj na olympiádu v Nagane. Tam štartovali Mihoková, Jašicová, Murínová a Paukovčeková.

Keď sa spätne pozerám na to, aká dopingová mašinéria fungovala v tom období, a my sme štartovali v podstate na vitamín C, tak tie miesta v desiatke - štvrté, siedme a deviate - považujem za obrovský úspech.

Nedá sa to porovnať s Vancouvrom a Soči, kde to bola pre mňa jedna z najkrajších etáp trénerskej práce. Tri medaily vo Vancouvri a Nastino double v Soči sú úspechmi, na ktoré tréner nikdy nezabudne. A prekonávať Vancouver z hľadiska zisku medailí bude pre zimné športy veľmi ťažké. Teším sa, že som bol pri tom.“

Najväčšie úspechy ste dosiahli ako tréner Anastasie Kuzminovej. Ako sa vám s ňou spolupracovalo?

„S Nasťou sme spolupracovali šesť rokov s krátkou prestávkou. Tak ako v každej práci boli obdobia výborné a boli aj krízy. No veľké výsledky sa nerodia len tak samy bez prekonávania problémov. Vždy sme sa však snažili pristupovať k práci profesionálne. Nikdy sme vopred neplánovali medaily. Skôr sme sa zamerali na to, aby sme urobili všetko pre to, aby výsledky boli dobré. Medailu nemôžete čakať, tá vás musí prekvapiť.“

Čo sú podľa vás Kuzminovej silné stránky?

„Má veľmi dobré fyziologické danosti, aby bola bežecky dobrá. K tomu treba pridať jej cieľavedomosť a pracovitosť. Čo sa však týka psychického somatotypu, je človekom, ktorý veľmi prežíva aj problémy iných. Nevie sa stopercentne koncentrovať len sama na seba.