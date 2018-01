Basketbalistky Good Angels Košice vyhrali Slovenský pohár

Košičanky vo finále zdolali domáce obhajkyne z Piešťan.

21. jan 2018 o 18:14 (aktualizované 22. jan 2018 o 0:28) TASR, SITA

Slovenský pohár v basketbale žien 2018 - finále: Piešťanské Čajky - Good Angels Košice 61:62 (32:33) Piešťany: Zohnová 13, Bartáková, Mikulášiková, T. Páleníková a Podrugová po 10 (Slamová a Smithová po 4, Dudášová, Jakubcová a Kašpárková 0) Košice: Jurčenková 18, Žirková 9, Morrisová 6, Petersová 5, M. Páleníková 0 (Bálintová 11, Šarauskaitéová 6, Stehlíková 4, Sverrisdóttir 2, Deptová 1) TH: 11/10 - 20/13, Fauly: 22 - 20, trojky: 3 - 1, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Matejčík, štvrtiny: 17:15, 15:18, 18:12, 11:17

PIEŠŤANY. Hráčky Good Angels Košice triumfovali v Slovenskom pohári basketbalistiek 2018. V nedeľňajšom dramatickom finále zdolali domáce Piešťanské Čajky 62:61.

Hostiteľky nezvládli záver zápasu, štyri minúty pred koncom viedli o šesť bodov.

Piešťany ako organizátor trojdňového turnaja neobhájili minuloročný triumf, vtedy vo finále zvíťazili práve nad Košičankami.

Hlasy po stretnutí:

/zdroj: slovakbasket.sk/

Peter Jankovič, tréner Košíc: "Myslím si, že rozhodlo šťastie. Možno si Piešťany zaslúžili dnes vyhrať viac. Som hrdý na dievčatá, že to nezabalili a za nepriaznivého stavu stále bojovali. Aj so šťastím sme dokázali zápas otočiť. Som rád, že sme to zvládli, aj keď najtesnejším možným rozdielom. Víťazstvo je však naše, pohár je naspäť v Košiciach."

Barbora Bálintová, hráčka Košíc: "Bolo to pre nás veľmi cenné víťazstvo, pretože Piešťany hrali veľmi dobre, ako už hrali aj v stredu, keď nás zdolali. V štvrtej štvrtine to vyzeralo, že sa to zopakuje, ale, našťastie, sme sa zomkli, v dôležitých momentoch sme dali body a zvrátili sme zápas."

“ Nebolo to o súperovi alebo o rozhodcoch, ale bolo to len o nás. Koncovky musíme hrať viac skúsene, viac si veriť. „ Lenka Bartáková, hráčka Piešťan

Martin Pospíšil, tréner Piešťan: "Momentálne to po zápase veľmi mrzí. Boli sme blízko k obhajobe, ale v závere sme sa dopustili chýb, ktorých sme sa nemali dopustiť. Šport, basketbal a život je o chybách, tie chyby sa trestajú. My sme boli potrestaní tým, že sme stratili Slovenský pohár. Dôležité je tiež povedať to, že som hrdý na dievčatá. Odviedli maximum a je iba škoda, že tomu chýbala víťazná bodka."

Lenka Bartáková, hráčka Piešťan: "Čo povedať po takom zápase? Koncovku sme určite nezvládli. Nebolo to o súperovi alebo o rozhodcoch, ale bolo to len o nás. Koncovky musíme hrať viac skúsene, viac si veriť. Myslím si, že nerozhodli posledné sekundy, ale to, že sme stratili v priebehu dvoch minút náskok piatich bodov."