Trenčín v šlágri zdolal majstra, Miklík strelil svoj premiérový gól

Hlasy po stretnutí:

Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "V prvej tretine sme boli lepší, mali sme šance a išli sme aj do vedenia. V druhej tretine sme z toho vypadli a súper bol jasne lepší, ale podržal nás gólman. V tretej tretine sme dali gól, ubránili sme to, aj keď sme na konci urobili zbytočnú chybu a urobili zo zápasu drámu. Musím chlapcov pochváliť, bojovali. Boli tam chyby, ale sú to pre nás veľmi dôležité tri body do boja o play off."

Pavel Paukovček, tréner Liptovského Mikuláša: "V prvej tretine bol súper lepší, išiel do vedenia 1:0. Od druhej sme si vytvorili tlak, dali sme kontaktný gól. Paradoxne, v tom najväčšom tlaku, ktorý sme mali, sme urobili chybu a dostali sme gól na 2:1. Myslím, že toto rozhodlo o výsledku zápasu. Chlapci bojovali, nemožno im vyčítať, že by nemali snahu. Žiaľ, každá chyba, ktorú urobíme, je potrestaná. Musíme sa z nich poučiť a ísť do ďalších zápasov. Sezóna je ešte dlhá a musíme bojovať ďalej."