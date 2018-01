Slovan angažoval slovinského obrancu. Dúfa, že ho dostane do reprezentácie

Futbalový klub potvrdil medializované informácie.

22. jan 2018 o 11:45 (aktualizované 22. jan 2018 o 14:45) TASR

Zažite dvojzápas Premier League už za 650€ >>

BRATISLAVA. Slovenský futbalový klub Slovan Bratislava pondelok definitívne dotiahol príchod slovinského obrancu Kenana Bajriča.

S 23-ročným stopérom, ktorý do Slovana prestúpil zo slovinského klubu NK Olimpija Ľubľana podpísal zmluvu na 4,5 roka.

Kenan Bajrič na jeseň odohral všetkých osemnásť ligových zápasov za Olimpiju Ľubľana, ktorá má s ôsmimi inkasovanými gólmi najlepšiu defenzívu v slovinskej lige. Prestupová suma je 600 000 eur.

"Posilnenie stopérskeho postu bolo prioritou zimného prestupového obdobia. Na jeseň sme dostávali zbytočne veľa gólov a potrebovali sme tento problém vyriešiť. Ako som spomínal, na tento post sme mali tri alternatívy. Kenan bol voľbou číslo jeden a som veľmi rád, že sme ho získali.

Prečítajte si tiež: Najdrahší hráč v histórii slovenskej ligy: Zapáčila sa mi filozofia Slovana

Je to rýchly, fyzicky dobre stavaný hráč a do defenzívy prinesie potrebnú agresivitu. Dlhodobo sme ho sledovali, na jeseň odohral všetky ligové zápasy a vieme, čo od neho môžeme očakávať. S Kenanom sme podpísali zmluvu na štyri a pol roka. V Slovane ho vítam a verím, že naša spolupráca bude úspešná," vyhlásil pre klubový web viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml. a dodal:

"Rokovania o Kenanovom prestupe boli veľmi náročné, požiadavky Ľubľany boli vysoké. Napokon sme dospeli k dohode a transfer sme dotiahli do úspešného konca. Mrzí ma len to, že sa nám to nepodarilo ešte pred odchodom na sústredenie do Turecka, ako som však povedal, rokovania boli zdĺhavé a náročné.

Kenanov príchod nie je len investíciou do súčasnosti, ale aj do budúcnosti. Má totiž veľký potenciál sa zlepšovať a verím, že sa vďaka výkonom v Slovane stane súčasťou slovinskej reprezentácie.."

"Počas zimy som mal viacero možností, ako pokračovať v kariére. V Slovinsku som si zvykol hrať o najvyššie priečky. Práve preto som si zvolil Slovan, ktorý má najvyššie ambície a chce hrať o trofeje. Oslovila ma aj vízia klubu, ktorú mi pri rokovaniach predostrelo vedenie Slovana a zároveň vidina nového štadióna, ktorý som si už stihol pozrieť.

Teším sa, že som podpísal zmluvu a dôveru do mňa vloženú sa pokúsim klubu i fanúšikom splatiť kvalitnými výkonmi," vyhlásil Bajrič, ktorý jedenásťkrát nastúpil za slovinskú reprezentáciu do 21 rokov.