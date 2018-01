Sabo bol nahnevaný, že sa nedostal na ME. Dúfa vo veľký prestup

Erik Sabo chce získať titul s Beitarom Jeruzalem.

22. jan 2018 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Erik Sabo túži získať ligový titul s Beitarom Jeruzalem, ostatné dve ligové stretnutia však vynechal pre trest za vylúčenie v dueli Izraelského pohári na začiatku januára.

Beitar získal v doterajšom priebehu izraelskej Premier League 2017/2018 dovedna 37 bodov, má zápas k dobru a o štyri body menej ako vedúce duo Maccabi Tel Aviv a Hapoel Beer Ševa (41).

Jeruzalemské mužstvo sa z honoru šampióna krajiny naposledy tešilo ešte v ročníku 2007/2008.

"Maccabi Tel Aviv aj Hapoel Beer Ševa sú veľmi dobré tímy. Ligová súťaž je dlhá. Máme mnohých kvalitných hráčov v ofenzíve, ale musíme sa zlepšiť v obrane, pretože sme inkasovali dosť gólov. Vyhrať s Beitarom majstrovskú trofej je pre mňa momentálne najväčším snom. Neskôr možno hrať vo veľkom európskom klube - v Taliansku alebo Nemecku.

Rád by som si zahral aj na nejakom vrcholnom podujatí. Nastúpil som v kvalifikácii ME 2016, ale napokon ma na turnaj do Francúzska nevzali. Samozrejme, bol som veľmi sklamaný a dokonca aj nahnevaný, ale je to súčasť života. Tréner mi svoje rozhodnutie vysvetlil," povedal 26-ročný rodák zo Šúroviec v nedávnom interview pre portál sport1.maariv.co.il.

V obrane sa mu nepáči

Odchovanec Spartaka Trnava sa v minulosti zviditeľnil ako stredopoliar, v reprezentačnom tíme však nastupuje zväčša ako pravý obranca. Na tomto poste odohral zápasy už aj na klubovej úrovni.

"Nepáči sa mi, keď mám hrať na pravom kraji obrany, ale je to pozícia, na ktorej som hral v národnom mužstve. Možno tréner videl, že som tam nastúpil v reprezentácii a pokúsil sa o to isté aj v Beitare. Ak to kouč chce, budem hrať ako obranca, ale oveľa komfortnejšie sa cítim v strede poľa, kde môžem podporovať útok a pomôcť spoluhráčom skórovať," dodal Sabo.

Ľudia z okolia Beitaru často vravia, že slovenskému legionárovi chýba stabilita výkonov. Uvedomuje si to aj sám hráč.

"Keď som sa raz zhováral s majiteľmi a manažmentom klubu a bavili sme sa o mojom zotrvaní v Beitare, hovorili sme o stabilite a kontinuite mojich výkonov. Povedali mi, aby som sa pokúsil hrať dobre vo všetkých zápasoch.

Uvedomil som si, že na tom musím pracovať. V ostatnom čase som trénoval oveľa tvrdšie. Chodievam aj do posilňovne a pridávam si aj po tréningoch.

Erik Sabo (vpravo) nastupuje v reprezentácii na poste obrancu. (zdroj: TASR)

Cítim sa teraz omnoho silnejší a to mi pomáha aj na ihrisku," skonštatoval niekdajší hráč PAOK Solún, Spartaka Myjava aj spomenutej Trnavy.

Rozumie si s Benayounom

Vzorom Erika Saba je dlhé roky Angličan Steven Gerrard. V Jezuzaleme si dobre rozumie s tamojšou ikonou Yossim Benayounom.

"Máme spolu veľmi dobrý vzťah, Yossi je hráč s veľkými skúsenosťami. Môžem sa od neho veľa naučiť. Keď má loptu, nikdy ju nestratí. Myslím si, že je to jeden z najlepších futbalistov, s akými som kedy hral. Som navyše fanúšikom FC Liverpool a môj idol je Steven Gerrard.

Keď som bol mladší, sledoval som jeho hru a chcel byť ako on. Dokonca som o ňom čítal knihu a veľa dobrých vecí mi o ňom povedal aj Yossi, ktorý s ním hrával v Liverpoole," dodal futbalista, ktorý vyrastal v rodine s desiatimi deťmi.