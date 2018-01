Kližan: Nepotrebujem, aby ma ľudia umelo obdivovali

Slovenský tenista sa v súčasnosti pripravuje s Dominikom Hrbatým.

23. jan 2018 o 9:03 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Bol najlepším Slovákom, mužskou jednotkou, svojho času i 24. svetového rebríčka ATP. V sezóne 2017 však Martina Kližana trápili zdravotné problémy, pre ktoré sa prepadol na súčasné 144. miesto.

Na kurty sa po operácii prepážky nosa mal vrátiť v januári na turnaji vo francúzskom Rennes, no odhlásil sa z neho.

V súčasnosti sa tak pripravuje na návrat na kurty so súčasným kapitánom slovenského daviscupového tímu Dominikom Hrbatým. Súčasný a bývalý slovenský tenista sa zatiaľ dohodli na spolupráci do marca.

Otázkou bolo, či Hrbatý dokáže skrotiť Kližanov temperament. "Domina som nikdy nevidel hodiť o zem raketu, čo sa o mne nedá povedať, myslím si, že takéto niečo sa z môjho repertoára postupne vytráca," vysvetľuje Kližan v rozhovore pre denník Pravda.

V minulosti sa súčasná slovenská mužská tenisová trojka zviditeľnila kritickými vyjadreniami na adresu daviscupového tímu Slovenska. Vyhlásil napríklad, že bez neho by slovenský reprezentačný tím hral neandertálsku ligu.

"To som prehnal, mrzí ma to. Ale vtedy som to tak cítil," priznáva Kližan. Dodal tiež, že voči istým ľuďom stále cíti krivdu.

“ Nepotrebujem robiť nikomu radosť. Robím ju sebe, rodičom, priateľom. Nepotrebujem, aby ma ľudia umelo obdivovali. „ Martin Kližan

"Voči médiám určite, niektorým. Viete, či je človek úspešný, alebo neúspešný, zakaždým má okolo seba ľudí, ktorí budú nenávistní. Je jedno, či ide o speváka, športovca.

Viem, že nie som ideálna postavička pre médiá, ľudí. Nepotrebujem robiť nikomu radosť. Robím ju sebe, rodičom, priateľom. Nepotrebujem, aby ma ľudia umelo obdivovali. Na Slovensku je to tak, že športovci majú viac slávy a obdivu v zahraničí," myslí si.

Vyjadril sa tiež pochvaľne k novému kapitánovi daviscupového tímu, ktorým sa len nedávno stal Dominik Hrbatý. V súvislosti s týmto miestom sa spájalo aj meno Karola Kučeru, s ktorým mal Kližan konflikt.

"Prekážalo by mi, keby sa stal kapitánom. Ale nie preto, že sme mali konflikt. Prekážal by mi ktokoľvek – okrem Hrbatého, o ktorom som presvedčený, že nás posunie vpred," dodáva Kližan, ktorý by sa na kurty mohol vrátiť o niekoľko týždňov.