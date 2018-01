Cibulková nemá žiadnu silnú zbraň, tvrdí Navrátilová

Rozhovor pre denník SME Má americké i české občianstvo a na Australian Open hrá v turnaji legiend po boku Daniely Hantuchovej. Okrem toho je komentátorkou televízie Tennis Channel. Už 61-ročná MARTINA NAVRÁTILOVÁ získala 18 grandslamových titulov vo dvojhre a dovedna rekordných 59 titulov. Posledný dobyla už na prahu päťdesiatky na US Open 2006.

V minulosti ste boli mentorkou Daniely Hantuchovej. Sledovali ste jej kariéru?

„Je to už dosť dávno, ale spomínam si. Mala skvelú kariéru. Mohlo to byť trochu lepšie, ale aj horšie. No to, čo dosiahla, nebolo málo. Jediná slovenská grandslamová víťazka, štyri tituly na všetkých štyroch podujatiach v mixe, svetová päťka, víťazka Hopman Cupu i Fed Cupu, semifinalistka Australian Open. Výborná kariéra. A keby nemala párkrát smolu v žrebe a nechytila toľkokrát sestry Williamsové, mohla ísť ďalej.

Vždy sa snažila a urobila, čo mohla. Hrala krásny tenis, atraktívny, ale proti tvrdo bojujúcim súperkám to bolo ťažké. Nemala nejakú veľkú zbraň. Tá sa vždy zíde, aj keď vám to nejde. Bez takej zbrane sa nepresadíte. Som rada, že je šťastná a spokojná po rozhodnutí skončiť s tenisovou kariérou. Keď odídete, akoby vám spadol balvan zo srdca. Nemáte tlak ani stres, ste uvoľnenejší.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hantuchová: Život, ktorý žijú tenisti, nie je normálny

V posledných rokoch ste komentovali majstrovstvá WTA v Singapure a po víťazstve Dominiky Cibulkovej v roku 2016 ste ju pochválili. Naznačili ste, že má šancu sa udržať dlhšie v špičke a ašpirovať na najvyššie miesta. Nesplnilo sa to celkom, teraz je Cibulková v tretej desiatke. Prečo?