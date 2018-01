Tichonov o potrestaných Rusoch: Je to tragédia, ale poďakujte sa Mutkovi

Štvornásobný olympijský šampión v biatlone si myslí, že vinníkom je Vitalij Mutko.

MOSKVA. Za tragédiu označil Alexandr Tichonov neúčasť skvelých ruských športovcov Antona Šipulina, Sergeja Usťugova či Vikrora Ana na blížiacich sa zimných olympijských hráchv v Pjongčangu (9.- 25. 2.).

Štvornásobný olympijský šampión v biatlone Tichonov si myslí, že vinníkom je Vitalij Mutko, súčasný ruský vicepremiér a niekdajší minister športu.

Práve Mutko mal podľa viacerých indícií stáť za machináciami so vzorkami moču u ruských športovcov počas ZOH 2014 v Soči, ktoré už stáli túto krajinu odobratie viacerých medailí a doživotné zákazy účasti týchto športovcov na najväčšom sviatku pod piatimi kruhmi.

Nežiaducou osobou na ZOH sa Mutko stal na základe verdiktu MOV z 5. decembra 2017, medzitým sa odvolal na Športovom arbitrážnom súde. Ten sa však jeho osobou bude zaoberať až po ZOH 2018.

"Je to veľká tragédia pre našich športovcov, ale môžu sa za to poďakovať Mutkovi a jeho kumpánom. On je za to všetko vinný a ešte ho aj povýšili," otvorene hovoril Alexandr Tichonov pre športový portál championat.com.

"Pripomína mi to prípad vzpierača Alexeja Lovčeva, ktorý tiež stál za doping a potom mu dali funkciu poradcu gubernátora pre šport. Médiá písali, že nám vzali už 37 medailí z olympijských hier a my sa stále hráme na to, že sa nič nedeje.

Nikto nenesie zodpovednosť, nikto nie je potrestaný," pokračoval 71-ročný Tichonov, ktorý bol členom víťazných biatlonových štafiet niekdajšieho Sovietskeho zväzu na ZOH 1968, 1972, 1976 a 1980. Z Grenoblu 1968 má aj striebro z vytrvalostných pretekov na 20 km.

Na otázku, či má vôbec význam pre Rusov vo výrazne oklieštenej zostave cestovať do Pjongčangu, kde navyše nebudú môcť súťažiť pod národnou vlajkou a v prípade víťazstiev im nezahrajú štátnu hymnu, Tichonov odpovedal:

"Áno, treba tam ísť. Veď máme stále dosť kvalitných športovcov, ktorých tam uvidíme, napríklad krasokorčuliarky Medvedevovú či Zagitovovú alebo naše dvojice v párových súťažiach," dodal Tichonov pre portál Championat.