Slováci pri žrebe Ligy národov v prvom koši B-divízie, v hre je derby s Českom

Liga národov je nový projekt UEFA.

23. jan 2018 o 14:41 Pavol Spál, TASR

Zažite dvojzápas Premier League už za 650€ >>

LAUSANNE. Slovenská futbalová reprezentácia spozná na stredajšom žrebe vo švajčiarskom Lausanne (12.00 h) mená súperov v novovytvorenej súťaži Lige národov.

Pred žrebom v rámci B-divízie figuruje v prvom z troch košov spolu s Rakúskom, Walesom a Ruskom.

Nový projekt

Súpermi zverencov trénera Jána Kozáka v skupinovej fáze premiérovej edície súťaže tak budú jeden z kvarteta Švédsko, Ukrajina, Írsko, Bosna a Hercegovina a jeden zo štvorice Severné Írsko, Dánsko, Česko, Turecko.

Termíny skupinovej fázy Ligy národov: 1. kolo: 6.-8. septembra 2018 2. kolo: 9.-11. septembra 2018 3. kolo: 11.-13. októbra 2018 4. kolo: 14.-16. októbra 2018 5. kolo: 15.-17. novembra 2018 6. kolo: 18.-20. novembra 2018 Žreb finálového turnaja: začiatok decembra 2018 Finálový turnaj: 5.-9. júna 2019 Žreb play off o účasť na ME 2020: 22. novembra 2019 Play off o účasť na ME 2020: 26.-31. marca 2020

Liga národov je nový projekt UEFA, ktorý prinesie viac súťažných konfrontácií na úkor prípravných zápasov.

Už nebude platiť, že jediná cesta na veľký turnaj vedie cez kvalifikačnú skupinu. Futbalová Európa sa rozhodla pre revolúciu, ktorá nesie názov Liga národov.

Tradičná kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy sa začne až v marci 2019. A bude sa končiť veľmi rýchlo, už na jeseň toho istého roka.

Na šampionát postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich kvalifikačných skupín.

Iba za účasť je milión

Ďalšie štyri mužstvá pribudnú práve z Ligy národov. Nová súťaž sa bude prelínať s kvalifikáciou.

Skupinová fáza Ligy národov, v ktorej bude hrať každý s každým doma a vonku, sa bude hrať od septembra do novembra 2018. Teda ešte predtým, než odštartuje kvalifikácia o ME 2020.

Za účasť v B-divízii Ligy národov zinkasuje Slovenský futbalový zväz (SFZ) milión eur. Ak Slováci triumfujú v skupine, zarobia ďalší milión eur.

Prečítajte si tiež: Nová súťaž? Iba za účasť Slováci zarobia milión eur

„Hodnotíme to pozitívne, bude to mať väčší náboj. Je to ďalší produkt UEFA, ktorý je centralizovaný. Prináša nám to ďalšie zápasy a finančné prostriedky, ktoré budeme môcť použiť na rozvoj,“ reaguje šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Päťdesiatpäť krajín rozdelila Európska futbalová únia (UEFA) do výkonnostných skupín podľa umiestnenia v rebríčku národných tímov.

Prepočet koeficientu každej krajiny vznikol na základe výsledkov z MS 2014 vrátane kvalifikácie, ME 2016 vrátane kvalifikácie a z kvalifikácie MS 2018.

Víťazi skupín zamieria na finálový turnaj

Pred žrebom platili dve obmedzenia - Rusi sa nemohli stretnúť s Ukrajinou a Azerbajdžan z politických dôvodov nesmel figurovať v jednej skupine spolu s Arménskom.

Najlepších 12 krajín sa dostalo do A-divízie, rovnako tucet do B-divízie, pätnásť do C-divízie a zostávajúcich 16 tímov bude štartovať v D-divízii.

Možní súperi Slovenska: 2. kôš: Švédsko, Ukrajina, Írsko, Bosna a Hercegovina 3. kôš: Severné Írsko, Dánsko, Česko, Turecko

V "áčku" a "béčku" vzniknú štyri trojčlenné skupiny, v "céčku" jedna trojčlenná a tri štvorčlenné a v "déčku" štyri štvorčlenné. Zápasy v skupinách sú na programe od septembra do novembra 2018, hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku.

Najslabšie mužstvo z každej zo skupín klesne o jednu divíziu, víťaz každej zo skupín postúpi do vyššej. Víťazi štyroch skupín v rámci A-divízie si v júni 2019 zmerajú sily na finálovom turnaji.

Možnosť postupu na ME

Počas žrebu v Lausanne predstavia aj trofej, o ktorú budú národné tímy bojovať. V roku 2019 prebehne riadna kvalifikácia ME, z každej z desiatich skupín preniknú na šampionát dve krajiny.

Dôležité je, že kvarteto tímov si prostredníctvom Ligy národov v play off v marci 2020 vybojuje postup na ME 2020.

V tejto dodatočnej baráži má každá liga jedno účastnícke miesto a o tie budú bojovať v spomínanom termíne štyri najlepšie krajiny, ktoré si postup nezaistia v kvalifikácii. O zvyšné 4 miestenky na ME sa teda pobije 16 tímov, ich držitelia budú musieť zvládnuť semifinále a finále.

Slovenský futbalový zväz na žrebovacom akte budú zastupovať prezident SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár Jozef Kliment, viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník, asistent hlavného trénera Jána Kozáka Štefan Tarkovič a hovorkyňa zväzu Monika Jurigová.