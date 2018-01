Podľa Filca nastal zbytočný rozruch: Je škoda, keď sa to takto vyhrocuje

Všetko sa dalo upratať vnútri hokejového hnutia.

23. jan 2018 o 14:52 SITA

BRATISLAVA. Mierne napätá situácia v slovenskom hokeji z druhej polovice predchádzajúceho týždňa by mala byť zažehnaná.

Definitívnu bodku by za ňou malo dať štvrtkové stretnutie výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja a Pro-Hokeja, ktorý riadi najvyššiu domácu hokejovú súťaž.

"Sme tu na to, aby sme situáciu a problémy riešili. V pondelok sme si opäť sadli, nie že by sme doteraz spolu nekomunikovali, a našli sme kompromisné riešenie, ktoré je výhodné pre všetkých. Ponúkneme ho vo štvrtok na stretnutí výkonného výboru SZĽH a Pro-Hokeja. Očakávame, že túto tému uzatvoríme," povedal v utorok šéf Pro-Hokeja Richard Lintner.

Podľa Lintnera je veľmi náročné hovoriť o možných opatreniach, aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala.

"Každá sezóna so sebou prináša príliš veľa záujmov z rôznych strán. Môžem sľúbiť, že vždy nájdeme riešenie, pretože v hokeji ťaháme všetci za jeden povraz," povedal.

Filc hovorí o zbytočnom rozruchu

Podľa skúseného hokejového odborníka Jána Filca v danej záležitosti nastal zbytočný rozruch.

"Všetko sa dalo upratať vnútri hokejového hnutia, ak by sa trochu pragmatickejšie pristúpilo k novým faktom po zverejnení nominácie. Je škoda, keď sa to takto vyhrocuje. Nerobí to dobré meno hokeju. Verím, že sa našlo riešenie, ktoré vyhovie všetkým," myslí si kouč majstrov sveta z Göteborgu 2002.

"O tom, že sa liga hrá počas olympiády, rozhodli kluby samotné. Podľa môjho názoru by bolo možno lepšie to skombinovať, keďže olympiáda začne byť pre fanúšikov zaujímavá až od istého momentu," poznamenal.

Richard Lintner (vľavo) aj Ján Filc sú prekvapení nomináciou na ZOH 2018. (zdroj: SITA)

Nominácia ich prekvapila

Oboch, Lintnera aj Filca, prekvapilo až desať hráčov zo slovenskej Tipsport ligy v olympijskej nominácii Craiga Ramsayho.

"Desať hráčov z extraligy je prekvapujúce. Myslím si, že je tam skupina mladých hráčov, ktorí dostanú priestor.

Ak odovzdajú hokeju, čo je potrebné na medzinárodnom fóre, môžu byť dobrým doplnením skúsenejším hráčom.

Na druhej strane verím, že skúsenejší hráči prídu na akciu dostatočne pripravení na to, aby nárok, ktorý so sebou turnaj prináša, zvládli. Verím, že zvládnu súboj so Slovincami, kde by sme mali byť papierový favorit. Zároveň verím, že dokážeme prekvapiť aj v jednom z prvých dvoch duelov," povedal Ján Filc.

Desiatka tipsportligistov v olympijskom tíme vyčarila Lintnerovi úsmev na tvári. "Príjemne ma prekvapilo. Myslím si, že každý z nich je tam zaslúžene. Teším sa na ich výkony na olympiáde," prezradil.