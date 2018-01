Slováci absolvujú ME bez Kuzminovej, ozdobou šampionátu bude Björndalen

Biatlonistov čakajú majstrovstvá Európy.

23. jan 2018 o 14:56 TASR

RIDNAUN. Pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Pjongčangu stihnú biatlonisti ešte jeden kontinentálny vrchol, 25. majstrovstvá Európy v talianskom stredisku Ridnaun. Na programe je od stredy do nedele osem disciplín.

Účasť ovplyvnila blízkosť ZOH, niektorí šampionát vynechajú, iní si ho doprajú a práve na ňom, vrátane mužov i žien Slovenska, doladia olympijskú formu.

V južnom Tirolsku sa uskutočnili ME pred siedmimi rokmi a aj v roku 1996.

Program ME 2018: Streda: Vytrvalostné preteky - muži na 20 km (10.00) Vytrvalostné preteky - ženy na 15 km (13.30) Piatok: Šprint - muži na 10 km (11.00) Šprint - ženy na 7,5 km (14.00) Sobota: Stíhacie preteky - muži na 12,5 km (13.00) Stíhacie preteky - ženy na 10 km (15.00) Nedeľa: Preteky štafiet jednotlivcov (13.00) Miešané štafety (15.00)

Od roku 2015 už neplatí vekové obmedzenie do 26 rokov, aj preto ME využívajú niektoré svetové osobnosti na spestrenie sezónneho programu. Organizátori oznámili, že štartovať bude Ole Einar Björndalen, ktorý sa síce nekvalifikoval do nórskeho olympijského tímu, no bude ozdobou ME.

Domáci biatlonisti sa predstavia v pozoruhodnom zložení a budú to popri Slovákoch predovšetkým oni, ktorí využijú toto stredisko na vyladenie formy pred ZOH.

Štartovať by mali Dorothea Wiererová, Lisa Vittozziová, Alexia Runggaldierová, Karin Oberhoferová, Frederica Sanfilippová i Lukas Hofer a Dominik Windisch, z Francúzov Simon Fourcade a Jean-Guillaume Beatrix.

Očakáva sa značný divácky záujem, na všetky preteky je vstup voľný.

Slovenský biatlon si zvolil ME za posledný test pred ZOH. Štartujú všetci olympionici okrem Anastasie Kuzminovej, štyri ženy Alžbeta Majdišová, Ivona a Paulína Fialkové, Terézia Poliaková a až šiesti muži Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš, Šimon Bartko, Michal Šima a Michal Kubaliak.

Vlani na ME v poľských Dusznikách dosiahla v slovenskej výprave najvýraznejší výsledok Ivona Fialková, 10. miesto v stíhacích pretekoch.

V doterajšej histórii sa môže slovenský biatlon v juniorskej i seniorskej kategórii pochváliť bilanciou 21 vzácnych kovov (5-12-4). Najúspešnejšie ME zažil v ruskej Ufe 2009 s dvoma zlatými Anastasie Kuzminovej v šprinte a stíhačke.