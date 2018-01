Získala ho pražská Sparta. Rumun Stanciu sa stal najdrahším hráčom českej ligy

Rumunský futbalista naposledy pôsobil v Belgicku.

23. jan 2018 o 15:49 TASR

PRAHA. Nicolae Stanciu sa stal oficiálne najdrahším hráčom českej futbalovej ligy. Prestup rumunského ofenzívneho stredopoliara z Anderlechtu Brusel do Sparty Praha potvrdili v utorok oba kluby.

Spartu podľa dostupných informácií vyšiel na viac ako 100 miliónov českých korún, belgické zdroje uvádzajú čiastku 4,5 milióna eur (asi 115 miliónov českých korún) plus bonusy, ktoré sú viazané na účasť Sparty v európskych pohároch, informoval internetový portál idnes.cz.

Hráč, ktorý so Spartou podpísal zmluvu do roku 2021, na jeseň takmer vôbec nehral. "Som rád, že som z Anderlechtu preč. Bola to moja voľba. Aj keď som počul, že robím krok späť, ja to tak nevidím," prezradil Stanciu.

"V Sparte mám väčšiu šancu hrať. Málokto vie, ako sa futbalista cíti, keď nehrá. Mohol som zostať v Belgicku, zarábať pekné peniaze, ale taký nie som. Chcem hrať a mať šancu reprezentovať," doplnil.

Špílmacher priletel k zamestnávateľovi slovenského brankára Martina Dúbravku a obrancu Lukáša Štetinu minulú stredu, vo štvrtok absolvoval zdravotné testy, no posledné detaily prestupu dotiahli oba kluby až teraz.

Dvadsaťštyriročný Stanciu predvlani pomohol troma gólmi Steauae Bukurešť vyradiť Spartu v 3. predkole Ligy majstrov. Následne prestúpil do Anderlechtu za 10 miliónov eur a stal sa tak najdrahším hráčom belgickej ligy. V reprezentácii odohral 10 stretnutí a strelil šesť gólov.