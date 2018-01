Dostal vyše 1400 injekcií. Messiho užívanie rastového hormónu nebol doping, tvrdí lekár

Argentínčan by bol bez pomoci lekárov v súčasnosti nižší.

23. jan 2018 o 17:16 SITA

BARCELONA. Argentínsky futbalista Lionel Messi musel v detstve podstúpiť špeciálnu hormonálnu liečbu. Narodil sa s vadou, ktorá mu znemožňovala rásť a keby nebolo špecializovaných procedúr, futbalista by dnes meral približne o 10 až 15 centimetrov menej.

Aj po rokoch sa rôznia názory na to, či užívanie hormónov bola alebo nebola forma dopingu.

Liečba stála 1300 dolárov mesačne

"Poviem to jednoducho - každý, kto to tvrdí, je idiot. Možno sú to silné slová, ale pravdivé. Nepotrebujem nikoho presviedčať, od bláznov sa držím ďaleko. Tieto injekcie nemali nič spoločné s nedovolenými prostriedkami. Nemali žiadny vplyv na to, aký je dnes hráč," ohradil sa Messiho lekár Diego Schwarzstein v interview pre Super Express.

Hviezdu FC Barcelona liečili približne štyri roky, počas ktorých mu aplikovali viac než 1400 injekcií - jednu denne. Liečba stála 1300 dolárov mesačne a túto čiastku krylo poistenie Messiho otca Jorgeho.

"Ako lekár som iba zvýšil jeho šance, aby narástol. Nijako som neovplyvnil jeho futbalové kvality. Keď ku mne Messi prvýkrát prišiel, mal desať rokov a bol vysoký len 125 centimetrov. Bolo to príliš málo, nezodpovedalo to žiadnej škále," vysvetľoval 54-ročný Schwarztein.

"Samozrejme, mám na mysli minimálne hodnoty. Bol to dobrý pacient, nerobil žiadne problémy. Bolo mi jasné, že urobí všetko, aby mohol hrať futbal. Poslali mi ho funkcionári môjho najobľúbenejšieho klubu Newell's Old Boys," pokračoval.

"Povedali mi: 'Máme v klube tisíc chlapcov, ale tento je z nich najlepší. S jeho rastom nie je niečo v poriadku. Prosíme ťa o konzultáciu'. Zisťovanie príčiny, prečo je Leo taký nízky, trvalo štyri až päť mesiacov."

"Po niekoľkých mesiacoch som si bol istý - Messiho organizmus neprodukuje dostatok rastového hormónu. Nie je to zriedkavá choroba, ale ani častá. Čísla ukazujú, že z 20-tisíc narodených detí je takéto jedno," dodal lekár.

Je vyšší ako Maradona

Messiho liečbu vážne ohrozila hospodárska kríza v Argentíne v rokoch 2000 a 2001. "Krajina sa zrútila, prestalo platiť mnoho poistiek, medzi nimi aj poistka Jorgeho Messiho. Niekoľko mesiacov sme to ešte nejako 'zliepali', ale ďalšia liečba bola otázna," priznal Schwarztein.

"Práve v tom čase sa Messiho rodina rozhodla presťahovať do Barcelony, náklady na zvyšných 30 percent liečenia, ktoré trvalo menej ako rok, už pokryl klub," prezradil.

Messi napokon narástol a momentálne má 170 centimetrov. "Vtedy som mu povedal: 'Neboj sa, určite budeš vyšší ako Diego Maradona, ktorý mal 165 centimetrov'. Nakoniec je nielen vyšší, ale aj lepší," poznamenal.

"Dokonca je podľa mňa najlepší futbalista všetkých čias. Avšak, čo sa týka klubov, najlepší v histórii je Real Madrid. Barcelona bola iba dvakrát schopná vyrovnať sa mu - v érach Johana Cruyffa a Pepa Guardiolu," dodal Schwarzstein.