Slovenskí futbalisti spoznali súperov v Lige národov, čaká ich aj derby s Českom

Súpermi Slovákov budú Česi a Ukrajinci.

24. jan 2018 o 12:39 (aktualizované 24. jan 2018 o 15:13) SME.sk, SITA, TASR

LAUSANNE. Futbalisti Ukrajiny a Česka sú súpermi slovenskej reprezentácie v 1. skupine v rámci B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019. Rozhodol o tom streda

Vizitka Slovenska: Názov federácie a rok jej založenia: Slovenský futbalový zväz (SFZ) / 1993 Tréner reprezentácie: Ján Kozák Kapitán reprezentácie: Martin Škrtel Najviac gólov v reprezentácii: Róbert Vitek (23) Najviac štartov v reprezentácii: Miroslav Karhan (107) Aktuálne miesto v rebríčku FIFA: 28.

jší poludňajší žreb vo švajčiarskom Lausanne.

Slovensko pred žrebom figurovalo v rámci B-divízie v prvom výkonnostnom koši, Ukrajina v druhom a Česko v treťom koši.

Liga národov je nový projekt UEFA - prinesie viac súťažných súbojov na úkor tradičných prípravných zápasov a aj príležitosť prebojovať sa na európsky šampionát pre krajiny z nižších poschodí rebríčka.

Negatívna bilancia s oboma súpermi

Protivníkmi Slovenska v premiérovej edícii súťaže mohli byť aj Švédsko, Írsko, Bosna a Hercegovina (2. kôš), Severné Írsko, Dánsko a Turecko (3. kôš).

S Ukrajincami sa Slováci dosiaľ stretli šesťkrát, bilancia je mierne nepriaznivá (1-3-2), aj skóre (6:7). Najčerstvejšie meranie síl sa uskutočnilo vlani 10. novembra v Ľvove, zverenci Jána Kozáka v prípravnom súboji prehrali 1:2.

Liga národov - termíny: 1. kolo skupinovej fázy: 6. - 8. septembra 2018 2. kolo skupinovej fázy: 9. - 11. septembra 2018 3. kolo skupinovej fázy: 11. - 13. októbra 2018 4. kolo skupinovej fázy: 14. - 16. októbra 2018 5. kolo skupinovej fázy: 15. - 17. novembra 2018 6. kolo skupinovej fázy: 18. - 20. novembra 2018 Žreb finálového turnaja: začiatok decembra 2018 Finálový turnaj: 5. - 9. júna 2019 Žreb play-off o účasť na ME 2020: 22. novembra 2019 Play-off o účasť na ME 2020: 26. - 31. marca 2020

Proti Čechom nastúpili Slováci dosiaľ desaťkrát, na konte majú tri víťazstvá, dve remízy a päť prehier (skóre 10:21). Dosiaľ posledná vzájomná konfrontácia sa konala 31. marca 2015 v Žiline, hostitelia v prípravnom dueli zvíťazili 1:0 gólom Ondreja Dudu.

Slovensko, Ukrajina a ani Česko sa nekvalifikovali na tohtoročné majstrovstvá sveta do Ruska (14. júna - 15. júla).

Iba za účasť dostanú milión eur

UEFA v októbri zverejnila rozdelenie krajín do divízií, Slovensko figuruje v druhej (B) zo štyroch (A, B, C, D). Za účasť v B-divízii Ligy národov zinkasuje Slovenský futbalový zväz (SFZ) milión eur. Ak Slovensko triumfuje v skupine, získa ďalší milión.

Päťdesiatpäť krajín rozdelili do výkonnostných skupín podľa umiestnenia v renkingu národných mužstiev, v ktorom koeficient krajiny vznikol na základe výsledkov z MS 2014 (aj kvalifikácia), ME 2016 (aj kvalifikácia) a MS 2018 (len kvalifikácia). Slovákom patrí šestnásta priečka.

Najlepších dvanásť krajín preniklo do A-divízie, ďalších dvanásť do B-divízie, nasledujúcich pätnásť do C-divízie a zostávajúcich šestnásť do D-divízie. V A-divízii a B-divízii sú štyri trojčlenné skupiny, v C-divízii jedna trojčlenná a tri štvorčlenné a v D-divízii štyri štvorčlenné.

Vizitky súperov Slovenska: UKRAJINA: Názov federácie a rok jej založenia: Futbalová federácia Ukrajiny (FFU) / 1991 Tréner reprezentácie: Andrij Ševčenko (nar. 29. septembra 1976) Kapitán reprezentácie: Ruslan Rotaň Najväčšie hviezdy reprezentácie: Jevgen Konopľanka (Schalke 04 Gelsenkirchen/Nem.), Andrij Jarmolenko (Borussia Dortmund/Nem.) Najviac gólov v reprezentácii: Andrij Ševčenko (48) Najviac štartov v reprezentácii: Anatolij Tymoščuk (144) Aktuálne miesto v rebríčku FIFA: 35. ČESKO: Názov federácie a rok jej založenia: Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR) / 1901 Tréner reprezentácie: Karel Jarolím (23. augusta 1956) Kapitán reprezentácie: Marek Suchý Najväčšie hviezdy reprezentácie: Vladimír Darida (Hertha Berlín/Nem.), Pavel Kadeřábek (TSG 1899 Hoffenheim/Nem.) Najviac gólov v reprezentácii: Jan Koller (55) Najviac štartov v reprezentácii: Petr Čech (124) Aktuálne miesto v rebríčku FIFA: 48.

Zápasy v skupinách naplánovali na september až november 2018, hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Najslabšie mužstvo z každej zo skupín A-, B- a C-divízie klesne o jednu divíziu, víťaz každej zo skupín B-, C- a D-divízie postúpi do vyššej.

Víťazi štyroch skupín v rámci A-divízie si v júni 2019 zmerajú sily na finálovom turnaji, hostiteľa spomedzi nich vyberú v decembri. Ďalšia edícia Ligy národov je na programe počas ročníka 2020/2021.

Žreb kvalifikácie ME bude v decembri

Kvarteto tímov si prostredníctvom Ligy národov v play-off v marci 2020 vybojuje postup na ME 2020. V roku 2019 sa odohrá riadna kvalifikácia o postup na ME, z každej z desiatich skupín (päť päťčlenných a päť šesťčlenných) preniknú na šampionát dve krajiny.

Žreb kvalifikácie sa uskutoční 2. decembra v írskom Dubline a krajiny pred ním rozdelia do výkonnostných košov práve na základe umiestnenia v Lige národov.

Pre krajiny z B-divízie je kľúčové obsadiť vo svojej skupine prvé alebo druhé miesto a zabezpečiť si tak pozíciu v desaťčlennom druhom koši pri žrebe kvalifikácie ME 2020.

Do prvého koša prenikne desať najlepších z A-divízie, do druhého koša zostávajúci dvaja z A-divízie a osem najlepších z B-divízie.

Zostávajúci štyria z B-divízie - tí na 3. priečkach - budú vedno so šiestimi najlepšími z C-divízie súčasťou 3. koša a v kvalifikačnej skupine s dvoma miestenkami na ME sa nevyhnú dvom papierovo silnejším protivníkom.

Pre každú zo štyroch divízií Ligy národov platí nasledovné: štyria najlepší, ktorí nepostúpia na ME prostredníctvom riadnej kvalifikácie, zabojujú v play-off o jednu miestenku na šampionát.

Play-off sa skladá zo semifinále (hrá sa na jeden zápas na pôde lepšie umiestneného tímu) a finále (hostiteľa určí žreb).

Reakcie na žreb: Ján Kozák, tréner SR: "Je to zaujímavá skupina aj z toho dôvodu, že ide o našich geografických susedov. S Čechmi sme dlhé roky tvorili spoločný národ, z tohto pohľadu tam rivalita vždy bola, je a bude. S Ukrajincami sme sa v nedávnej minulosti stretli trikrát a dobre ich poznáme. Majú mužstvo s veľmi kvalitnými hráčmi, ktorí sú dlhšie pohromade. V prípade oboch našich súperov je predpoklad, že zápasy s nimi budú mať náboj a dobrú divácku kulisu. Bude pre nás výzva popasovať sa s nimi o postup do A-divízie, kde sa sústreďuje absolútna európska smotánka. Keď chceme byť úspešní, musíme sa zodpovedne pripraviť a hráči musia byť v dobrej športovej forme. Myslím si, že naša skupina nemá vyloženého favorita. Kostra ukrajinského mužstva disponuje obrovskou silou, Česi si zasa prešli náročnejším obdobím hľadania správnych hráčov. Už ich však našli, viacerí z nich pôsobia v kvalitných zahraničných ligách." Štefan Tarkovič, asistent trénera SR (zdroj: facebook SFZ): "Žreb nemôžete ovplyvniť, museli sme len počkať, koho nám vyžrebujú. Pravdepodobne veľa fanúšikov si prialo derby proti ČR, osud nás dal do jednej skupiny. Či už Ukrajina, alebo Česko sú veľmi silní súperi, ťažko sme si mohli vyberať ľahších alebo ťažších protivníkov, keďže všetky mužstvá sú veľmi vyrovnané." Ján Kováčik, prezident SFZ (zdroj: facebook SFZ): "Som spokojný s ČR, namiesto Ukrajiny by som si želal iného súpera, ale ťažko je vyberať. Prial som si Švédsko. Myslím si, že s Českom to bude dôstojná oslava 100 rokov vzniku Československa aj na tejto úrovni." Marek Hamšík, stredopoliar SR: "Čakajú na nás veľmi ťažké a vyrovnané zápasy. S oboma súpermi sa dobre poznáme. K Čechom netreba nič dodať a Ukrajiny sa asi nezbavíme... Veď za uplynulé tri roky sme hrali proti nej až trikrát." Antonín Barák, stredopoliar ČR (zdroj: idnes.cz): "Slováci majú veľmi kvalitný tím a často počúvam, že nie sme takí silní ako oni. Dlho sme s nimi nehrali a rád by som ich zdolal." Patrik Hrošovský (stredopoliar SR): "Pre nás to bude najmä v Českom nesmierne zaujímavá konfrontácia, kedysi som už proti nim nastúpil v príprave a vyhrali sme. Dúfam, že sa nám to podarí opäť." Karel Jarolím (tréner ČR): "Rozhodne nás čakajú veľmi zaujímavé zápasy. Ukrajina je veľmi ambiciózne mužstvo, ktoré bude chcieť vyhrať skupinu. A, samozrejme, aj so Slovenskom to má náboj." Michael Krmenčík (útočník ČR): "Ťažších súperov sme ani nemohli dostať, no teším sa na to. Aj pre slovenských spoluhráčov z Plzne Kozáčika a Hrošovského. Bude to zaujímavá konfrontácia a dúfam, že z toho vyjdeme víťazne." Martin Malík (prezident FAČR): "Vladimír Šmicer, ktorý vykonal žreb, je známy šťastlivec, takže dúfam, že to bol pre nás šťastný žreb. Zápasy proti Slovensku budú veľmi zaujímavé nielen pre fanúšikov, ale aj pre hráčov. Chystáme sa na oslavy stého výročia založenia Československa, takže sme si nemohli želať lepší žreb."

Žreb Ligy národov 2018/2018:

Liga A

Skupina 1: Nemecko, Francúzsko, Holandsko

Nemecko, Francúzsko, Holandsko Skupina 2: Belgicko, Švajčiarsko, Island

Belgicko, Švajčiarsko, Island Skupina 3: Portugalsko, Taliansko, Poľsko

Portugalsko, Taliansko, Poľsko Skupina 4: Španielsko, Anglicko, Chorvátsko

Liga B

Skupina 1: Slovensko, Ukrajina, Česko

Slovensko, Ukrajina, Česko Skupina 2: Rusko, Švédsko, Turecko

Rusko, Švédsko, Turecko Skupina 3: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko

Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko Skupina 4: Wales, Írsko, Dánsko

Liga C

Skupina 1: Škótsko, Albánsko, Izrael

Škótsko, Albánsko, Izrael Skupina 2: Maďarsko, Grécko, Fínsko, Estónsko

Maďarsko, Grécko, Fínsko, Estónsko Skupina 3: Slovinsko, Nórsko, Bulharsko, Cyprus

Slovinsko, Nórsko, Bulharsko, Cyprus Skupina 4: Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Litva

Liga D