Slováci prehrali s USA aj druhýkrát a na olympiáde končia

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:

Ján Laco, brankár SR: "Myslím si, že zasa rozhodli presilové hry. V takýchto zápasoch si musíme udržať emócie a hrať celých 60 minút. Vo veľkých dueloch takýto výkon nestačí. Dalo sa ich ustrážiť lepšie. Niečo sme chceli urobiť inak, niečo sme podcenili a Američania to využili."

Tomáš Surový, kapitán SR: "Sme sklamaní, že po tých sľubných výkonoch v skupine sme neodohrali zápas, ktorý by nám dal šancu na postup do štvrťfinále. Za stavu 0:3 sa to už ťažko doťahuje, mali sme si to postrážiť, proti takému mužstvu ako USA sa to ťažko doháňa. V tretej tretine sme nedokázali znížiť na rozdiel jedného gólu, naopak, oni zase odskočili na tri. Mali sme dať viac gólov, proti Rusku či Slovinsku sme strelili len dva, s tým sa dlhodobo ťažko vyhráva. Najmä my útočníci sme tam na to, aby sme dávali góly."

Vladimír Országh, asistent trénera SR: "Cítime určite sklamanie. Bol to zápas o všetko, prvá tretina bola z našej strany veľmi solídna, škoda oslabení. Prišlo zopár chýb, Američania nás prečíslili v našom obrannom pásme a inkasovali sme. V závere sme museli otvoriť hru a rezultovalo to vo víťazstvo USA 5:1. Veľa chalanov dostalo na tomto turnaji šancu pričuchnúť si k veľkému medzinárodnému hokeju, je to pre nich krok dopredu, hanbu sme si určite neurobili. Chýbala nám taká väčšia zarputilosť a agresivita pred súperovou bránkou, vôľa ísť do bránky a dať škaredé góly."

Craig Ramsay, tréner SR: "Výška skóre nezobrazuje celkom našu hru, nemyslím si, že nás Američania mali zdolať takým rozdielom. Urobili sme kľúčové chyby, potom sme sa snažili robiť veci, ktoré by ste normálne neurobili. Spravili sme nejaké zmeny, išli sme do rizika. Strelili sme gól v presilovke, ktorým sme znížili na 1:3 a skutočne som cítil, že máme šancu so zápasom niečo spraviť. No USA hrali extrémne dobre, výborne si pokrývali priestor pred svojou bránkou a my sme naše šance nevyužili. Bolo náročné to doťahovať."

Ladislav Nagy, útočník SR: "Pred zápasom sme si povedali, že musíme hrať čo najviac päť na päť, lebo americké presilovky sú silné. Ale zase sa nám to nepodarilo, mali sme veľa vylúčených. Škoda, veľmi sme chceli, ale myslím si, aj keď je zbytočné sa k tomu vracať, že sme si všetko prehrali v zápase so Slovincami. Zápasy rozhodujú maličkosti a je to veľká škola pre mladých hráčov."

Chris Bourque (útočník USA): "Máme radosť z toho, že sme konečne začali premieňať viac ponúknutých šancí. Je to povzbudenie pred štvrťfinále proti Česku. Musíme sa na súpera dobre pripraviť, bude to dôležitý súboj. Česi majú kvalitný tím, nebude to proti ním ľahké."

Ryan Zapolski (brankár USA): "Myslím si, že Slováci nehrali zle. Aj keď som od nich inkasoval gól, cítil som sa dobre a veril som, že sa nevrátia do zápasu. V druhej prestávke sme sa dostatočne vyburcovali a v tretej tretine nepripustili obrat."

James Wisniewski (obranca USA): "Dobre sme pracovali s pukom a premieňali šance. Keďže sme pred olympiádou nemali tréningový kemp, zlepšujeme sa každým zápasom, postupne si na seba zvykáme. Dali sme až tri góly v presilovke, čo je v kombinácii s triumfom 5:1 povzbudenie pred štrťfinále."