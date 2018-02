Nóri otočili zápas proti Slovinsku, rozhodlo predĺženie

Nórski hokejisti si zahrajú štvrťfinále s OŠ z Ruska.

20. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 20. feb 2018 o 13:57) SME.sk a SITA

ZOH 2018 - play-off o postup do štvrťfinále: Slovinsko - Nórsko 1:2 po predĺžení (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1) Góly: 7. Urbas (Muršak) - 44. Kristiansen (Röymark, Bastiansen), 64. Bonsaksen (Rosseli Olsen, P. Thoresen) Vylúčení: 2:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stricker, Wehrli (obaja Švaj.) - Lederer, Lhotský (obaja ČR) Slovinsko: Krošelj - Gregorc, Robar, Podlipnik, Kovačevič, Kranjc, Vidmar, Repe - Verlič, Muršak, Urbas - Kuralt, Sabolič, Tičar - D. Rodman, M. Rodman, Goličič - Ograjenšek, Mušič, Ž. Pance - Hebar Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Nórsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Sörvik, Bonsaksen, Espeland, Ödegaard, Johannesen - P. Thoresen, K. A. Olimb, M. Olimb - Reichenberg, Bastiansen, Rosseli Olsen - Hoff, K. Forsberg, S. Thoresen - Kristiansen, Roest, Röymark - Trettenes

PJONGČANG. Slovinská hokejová reprezentácia už bez dopingového hriešnika Žigu Jegliča nepostúpila do štvrťfinále turnaja mužov na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

V utorkovom súboji play-off o prienik medzi okteto najlepších tímov Slovinci prehrali s Nórmi 1:2 po predĺžení.

Slovinci sa ujali vedenia už v 7. min zásluhou využitej presilovky, do streleckej listiny sa zapísal Jan Urbas.

V ďalšom priebehu boli strelecky aktívnejší ako ich súperi, no Nórom sa v 44. min podarilo vyrovnať na 1:1 gólom Tommyho Kristiansena.

Duel dospel až do predĺženia, v ktorom o postupe nórskeho družstva rozhodol Alexander Bonsaksen. Nóri v stredajšom štvrťfinále nastúpia proti Olympijským športovcom z Ruska.

"Do turnaja sme nevstúpili ideálne, ale dnes sme na to zabudli. Tešíme sa na štvrťfinále, dnes večer to oslávime. V ďalšej fáze to bude ťažké, Olympijskí športovci z Ruska sú náročný súper, ale dáme do toho všetko," cituje olympijský informačný systém strelca nórskeho prvého gólu Tommyho Kristiansena.

"Sme sklamaní, špeciálne po tom, ako sme trafili dve žŕdky. Celý turnaj sme však predvádzali dobrý hokej. Keby nám pred olympiádou ponúkli bilanciu dve víťazstvá a dve prehry, brali by sme to všetkými desiatimi," povedal kapitán Slovincov Jan Muršak a na margo dopingového previnilca Žigu Jegliča dodal:

"Bol dôležitou súčasťou mužstva. Sklamalo nás, a trochu aj hnevalo, že nám nemôže pomôcť. Nepoznám presne podrobnosti, ale Žiga je výborný chlapík, takže dúfam, že sa to čoskoro vyrieši."

Online Zimná olympiáda 2018 (ZOH, hokej): Slovinsko - Nórsko (play-off o štvrťfinále)