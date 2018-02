Fíni potvrdili úlohu favorita, Južnú Kóreu zdolali o tri góly

Severania vo štvrťfinále nastúpia proti Kanade.

20. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 20. feb 2018 o 16:36) SITA

ZOH 2018 v Pjongčangu - hokej: (PLAY-OFF O POSTUP DO ŠTVRŤFINÁLE) Fínsko - Kórejská republika 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Góly: 5. Kontiola (Tolvanen, Kemppainen), 24. Kontiola (Lepistö, Tolvanen), 27. Heiskanen (Tolvanen), 48. Hietanen (Osala, Juntilla), 60. Manninen (Hietanen, Koskiranta) - 31. Radunske (Regan, Kim Sang-wu), 33. An Čin-hi (Šin Sang-wu) Vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gofman, Mayer - Fluri, Lazarev Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Fínsko: Mikko Koskinen - Lepistö, Kivistö, Koivisto, Hietanen, Ohtamaa, Heiskanen, Kukkonen - Hartikainen, Kemppainen, Junttila - J. Peltola, Kontiola, Tolvanen - Manninen, Osala, Pyörälä - Savinainen, Koskiranta, Enlund - Anttila Južná Kórea: Dalton - Kim Won-džun, Young, Lee Don-ku, Regan, Plante, O Hjun-ho, Seo Jeong-džun - Radunske, Kim Sang-wu, Kim Ki-sung - Čcho Min-ho, Testwuide, Swift - Šin Sang-hun, An Čin-hi, Lee Jung-jun - Šin Sang-wu, Park Čin-kchju, Pak Wu-sang - Kim Won-džung

PJONGČANG. Hokejisti Fínska postúpili do štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2018. V utorňajšom zápase play-off si poradili s domácimi hráčmi 5:2.

Fíni viedli po polovici zápasu 3:0 po dvoch zásahoch Petriho Kontiolu a jednom góle Mira Heiskanena, pri všetkých troch góloch asistoval Eeli Tolvanen.

Kórejčania sa však nevzdali a do konca druhej tretiny dokázali skorigovať - presadili sa Brock Radunske a An Čin-hi. Favorit napokon nezaváhal, v záverečnej časti pridali poistku Juuso Hietanen a Sakari Manninen.

Fínsko sa vo štvrťfinále predstaví proti Kanade v stredu od 21:10 miestneho času (13:10 SEČ, pozn. red.).

Hlasy po zápase:

(zdroje: OIS, IIHF)

Petri Kontiola (útočník Fínska, strelec dvoch gólov): "Kórejčania dnes hrali výborne. Rešpektujem ich tím. Vo vedení o tri góly sme si mysleli, že to bude jasná záležitosť, no nebolo to tak. Proti Kanade musíme hrať lepšie, takýto výkon nebude stačiť."

Jim Paek (tréner Kórejskej republiky): "To, čo chlapci predviedli, bolo výborné pre náš hokej. Verím, že ľudia to videli a ocenia to, ako tvrdo hráči pracovali."

Online Zimná olympiáda 2018 (ZOH, hokej): Fínsko - Južná Kórea (play-off o štvrťfinále)