Nemci zdolali Švajčiarsko po predĺžení a postúpili do štvrťfinále

Vo štvrťfinále čaká na Nemcov Švédsko.

20. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 20. feb 2018 o 17:05) SITA

ZOH 2018 v Pjongčangu - hokej: (PLAY-OFF O POSTUP DO ŠTVRŤFINÁLE) Švajčiarsko - Nemecko 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1) Góly: 24. S. Moser (Ambühl, P. Suter) - 2. Pföderl (Hördler, Hager), 61. Y. Seidenberg (Kahun, Mauer) Vylúčení: 2:6 na 2 min, navyše: 1. Almond (Švaj.) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hribik (ČR), Ohlund (Švéd.) - McIntyre (USA), Sormunen (Fín.), 2878 divákov Švajčiarsko: Hiller - Furrer, R. Diaz, Untersander, E. Blum, Schlumpf , Geering, Loeffel - S. Moser, Suter, Ambühl - Haas, Hollenstein, Praplan - Corvi, Scherwey,Bodenmann - Almond, Herzog, Schäppi - Rüfenacht Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Nemecko: Aus den Birken - Ehrhoff, Boyle, Y. Seidenberg, M. Müller, Hördler, J. Müller, Krupp - Fauser, Ehliz, Mauer - Noebels, Wolf, Goc, Pföderl, Schütz, Hager, Kahun, Plachta, Kink - Macek

PJONGČANG. Hráči Nemecka prenikli do stredajšieho štvrťfinále na turnaji hokejistov v rámci ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Nemci v zápase utorňajšieho play-off o štvrťfinále zvíťazili 2:1 po predĺžení nad Švajčiarmi.

Útočník Švajčiarska Cody Almond v deviatej sekunde duelu putoval predčasne do šatne, inkasoval trest na päť minút plus do konca stretnutia za napadnutie hlavy a krku obrancu Christiana Ehrhoffa.

Nemci o minútu zužitkovali presilovku zásluhou Leonharda Pföderla.

Švajčiari zmazali manko v 24. minúte gólom Simona Mosera, a keďže ďalší zásah do konca tretej tretiny nepadol, nasledovalo predĺženie. V ňom po 26 sekundách rozhodol o nemeckom triumfe a postupe Yannic Seidenberg.

Nemci vo štvrťfinále o 13:10 SEČ nastúpia proti favorizovaným Švédom, ktorým v základnej C-skupine podľahli tesne 0:1.

Hlasy po zápase:

/zdroje: Tages Anzeiger, IIHF/

Patrick Fischer (tréner Švajčiarska): "Nenaplnili sme na turnaji potenciál tímu, to je moja chyba. Medaila bola možno privysoký cieľ, no chceme sa posúvať dopredu a chceme vysoké ciele."

Yannic Seidenberg (obranca Nemecka, strelec víťazného gólu): "Zlomovým okamihom bola tretia tretina, v ktorej bol náš brankár fantastický. Bojovali sme celý zápas a snažili sme sa získať každý centimeter ľadu. Myslím si, že v tom bol rozdiel medzi tímami."

Online Zimná olympiáda 2018 (ZOH, hokej): Švajčiarsko - Nemecko (play-off o štvrťfinále)